Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Ein sechsstündiges Feuerwerk der guten Laune brannten die Hirschhorner Ritter Samstag im Bürgersaal ab. Gardetänze, Showeinlagen und Büttenreden wechselten sich so rasant ab, dass die Zeit wie im Fluge verging.

Denn zum "Willkommen an Bord" und Mitflug in die fünfte Jahreszeit begrüßten vor voll besetztem Haus die "Kapitäne" Mikel Pascuzzi, Olli Neuer und Stewardess Barbara Albert. Auch Ritter-Präsident Klaus-Jürgen Ehret sowie Tina Czemmel-Zink und Ulrike Schnetz, die witzig durchs Programm führten, hießen die bunt gekleidete Gästeschar willkommen.

Wie immer stand der Höhepunkt der ersten Saalfastnacht am Ende der Sitzung, erst um halb Eins nach Mitternacht lüftete sich das streng gehütete Geheimnis: Maximilian I. und Katrin I. (Meidinger) sind das neue Prinzenpaar für die nur noch 30 Tage währende Kampagne 2024. Ihm steht das bisherige Funkenmariechen Milena Czemmel zur Seite. "Jetzt freuen wir uns auf eine ganz tolle Zeit mit Milena und der ganzen Narrenheit", versprachen die Hoheiten.

Bürgermeister Martin Hölz blieb nichts anderes übrig, als schnell den Rathausschlüssel an die Regenten rauszurücken. Hölz hatte – trotz beständig knapper Stadtfinanzen – gleich mehrere Präsente mitgebracht. Kleine Regenschirme und Luftschlangen, damit man bei Regen die Löcher im Dach des Bürgersaals abdichten kann. Etliche befreundete Karnevalsvereine, darunter aus Eberbach, Rockenau, Ober-Hainbrunn, Neckargemünd und Viernheim gratulierten dem Prinzenpaar und überreichten zur Proklamation Geschenke. "Es war eine tolle Sache, Euer Prinz zu sein, doch die Aufgabe war nicht klein", hatte sich zuvor Ex-Oberhaupt Christian II. verabschiedet.

Niedlich anzusehen waren die "Wonneproppen" zum Beginn der Sitzung. Der hoffnungsvolle Ritter-Nachwuchs zeigte einen Tanz. Danach bewiesen 22 Mädchen der Minigarde ihr Talent. "Ach iss dess schee, en voll besetzde Saal", freute sich "Funkenmariechen" Uwe Fellhauer, der seit elf Jahren in der Ritter-Bütt steht und diesmal beim Tanzen von der Garde "vergessen" worden war. Er knöpfte sich kurz vor, was in Deutschland gerade so schief läuft. Die drei wunderschönen Solistinnen gaben bei ihrem Auftritt wieder alles und zeigten wahre Körperbeherrschung.

In die Welt von Harry Potter tauchten beim Showblock 40 Tänzerinnen und Tänzer im Alter von sechs bis 57 Jahren ein. In einer herrlichen Winterlandschaft mit Eisberg als Kulisse verzauberte Funkenmariechen Milena Czemmel mit ihren Tänzen. Eigene Texte gaben "Da Capo" zum Besten. Da kam auch der vermeintlich in Berlin ausgebrochene Löwe zu Ehren. Die diversen Brückensanierungen, Hirschhorns Titel als neue "Ampelstadt 2023" und das Stadtjubiläum amüsierten: "Da war‘n Millionen Lichter in der Stadt".

Nach dem zwei Mal elf Minuten währenden Zwischenstopp des Ritter-Flugzeugs heizten City-Sound so richtig ein. Begeistert machte das Publikum mit. Die Gäste klatschten, tanzten und standen auf den Stühlen. Eine von Martin Hölz angeführte Polonäse schlängelte sich durch den Saal. Die Rasselbande in ihren grünen Kostümen wirbelte über die Bühne, ehe Anti-Fastnachter Bastian Zink über die Narretei ablästerte.

Kostprobe: "Seid ihr bereit, willkommen zur bekloppten Jahreszeit". Und: "Die Macht der Doofen ist so stark, dass keiner sich erwehren mag." Ins Publikum warf Zink rote Pappnasen.

Majestätisch wurde es beim Auftritt der Prinzengarde. "Die Hoar, die Hoar", hieß es in Coiffeur Jean-Pierres Salon. Da war nicht nur Klatsch und Tratsch zu erfahren. Weil der Salon buchstäblich unter Strom stand, musste Mondscheinelektriker Zapp kurzfristig einspringen. Die sechsköpfige Gruppe rüstiger Damen in Gestalt der "Trauerschnallen" feierte mit "Helau Again" heuer ein Comeback und feuerte manche Spitze gegen die (Ehe-)Männer ab. Da durfte es auch mal etwas schlüpfriger werden. Den aktuellen Kampagneorden, der an verdiente Persönlichkeiten verliehen wurde, ziert eine Trauerschnalle.

Mit einer Zeitreise nach Fernost im ausgehenden 19. Jahrhundert und der schon damals bestehenden Sehnsucht nach Frieden eroberten die Milleniums die Herzen der Gäste. Das Männerballett lud zur Malle-Party, ehe die "Rhythmix" glanzvoll die "sozialen Medien" auf die Schippe nahmen und vor deren Gefahren warnten.