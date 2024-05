Hirschhorn. (red) Am kommenden Dienstag, 4. Juni, beginnt Hessen Mobil mit den Bauarbeiten zur grundhaften Fahrbahnerneuerung der Landesstraße L3119 in einem rund 3,2 Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen der Einmündung der Landesstraße L3410 bei Hirschhorn und dem nördlichen Ortsausgang von Ober Hainbrunn.

Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite der Landesstraße können die Bauarbeiten, die bis voraussichtlich Anfang Oktober andauern werden, nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Um die Einschränkungen für den Anliegerverkehr möglichst gering zu halten, wurde die Gesamtmaßnahme in vier Bauabschnitte unterteilt.

Die Umleitung für den Durchgangsverkehr erfolgt während der gesamten Bauzeit aus Richtung Hirschhorn über die L3410 nach Beerfelden und von dort weiter über die L3120 und die K 32 nach Finkenbach zurück zur L3119 in Richtung Ober-Hainbrunn. Von Ober-Hainbrunn erfolgt die Umleitung in umgekehrter Richtung.

Begonnen werden die Bauarbeiten innerhalb der Ortsdurchfahrt von Ober-Hainbrunn. Hier wurden zwei Bauabschnitte gebildet, in denen nacheinander gearbeitet wird. In Abschnitt eins erfolgen die Bauarbeiten in dem rund 330 Meter langen Abschnitt zwischen Langwiesenweg und Himmelreichweg. Bauabschnitt zwei verläuft auf einer Länge von rund 490 Metern vom Himmelreichweg bis zur Einmündung Poststraße.

Innerhalb der Ortsdurchfahrt von Ober-Hainbrunn erfolgt der Einbau einer Pflasterrinne beidseitig der Fahrbahn. Die Straßenabläufe werden angepasst und teilweise erneuert. Im Auftrag der Stadt Oberzent wird die Bushaltestelle "Hainbrunn Nr. 17" erneuert und barrierefrei ausgebaut.

Die Feierlichkeiten zum 675-jährigen Bestehen von Ober-Hainbrunn, die vom 21. bis 23. Juni stattfinden werden, sind berücksichtigt. In dieser Zeit wird die Vollsperrung aufgehoben.