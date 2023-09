Von Ronald J. Autenrieth

Hirschhorn. Dreizehn Mal erlebte das zahlreich erschienene Publikum in der Klosterkirche das schönste Konzert, so Aloisia Sauer. Die Reihe schloss 2023 mit isländischen Akzenten und einem so nicht geplanten Soloprogramm des Pianisten Lars Duppler unter dem Beifall aller Anwesenden.

Es war der dreizehnte Termin und es passierte zum zweiten Mal: Scheiterte das letzte Engagement des Saxophonisten Stefan Karl Schmid am Coronavirus, so war wohl diesmal das Norovirus der Übeltäter: Schmid fiel aus und der renommierte Kölner Jazzpianist Lars Duppler stand unvermittelt alleine da mit hochgekrempelten Hemdsärmeln und Schildkappe.

Nun ist jedoch das "Hemdsärmelige" im Jazz ein Qualitätslabel und Duppler riskierte, was klassische Musiker selten können: Er improvisierte einen Soloabend und baute sogar isländische Akzente ein, da das Duoprogramm ein isländisches gewesen wäre, was der Tatsache geschuldet ist, dass beide Musiker isländische Mütter haben.

Das Klavier war frisch gestimmt, die Akustik in der Kirche hervorragend und Duppler spielte dem staunenden Publikum das Eisblaue vom arktischen Himmel herunter. Schon die ersten tastenden Töne folgten bizarren Mustern wie die Tropfen in einer Eishöhle. Natürlich eignet sich die "Insel aus Feuer und Eis" hervorragend für Kopfkino. Im Meer vorbeidriftende Eisberge, Lavafelder, bemooste Hänge – all dies funktioniert nicht in Dur, wie Duppler erzählte.

Deshalb singen die isländischen Männerchöre in einem seltsamen Moll. Töne und Landschaft müssen harmonieren. Dann Szenenwechsel: Duke Ellington, klassischer Swing – Musik an der Bar der Titanic? Duppler hat in Köln den Jazz studiert, so dass Ellingtons Klassiker neben Eigengewächsen standen, die deutlich cooler ausfielen, was jedoch primär kein Island-Effekt war. Der Jazz hat sich einfach weiterentwickelt, was vielleicht im Titel "Think of One" des großen Thelonious Monk am ohrenfälligsten wurde. Da das ursprünglich angekündigte Programm ein Duo-Programm war, musste sich Duppler ein wenig vom Thema entfernen, doch das Publikum folgte ihm gerne und applaudierte nach jeder Nummer heftig und herzlich, war die Musik doch stets stringent, konsequent, durch und durch farbig und originell.

Als dann am Ende eine Zugabe vehement eingefordert wurde, ging es doch noch einmal auf die Insel am Polarkreis. Dorthin, wo man sich klein fühlt, wo am Ende einer steinernen Wüste gigantische Gletscher kalben.

Blumen für Christina Lechner vom Fördervereinsvorsitzende Paul Kessler. Sie engagiert die Künstler und schafft das Ambiente, dass sie sich in Hirschhorn wohlfühlen. Foto: Autenrieth

Danach dankte Aloisia Sauer allen Helfern dieses Sommers im Namen des Fördervereins, wobei eine besondere Eloge an Christina Lechner ging, ist sie es doch, die die Künstler auswählt und das Ambiente schafft, dass sie sich in Hirschhorn wohlfühlen und auch gerne wiederkommen. Im Kloster, wo ab Oktober die Karmel-Konzertreihe startet, wartete bereits der Sekt für "meet and talk" mit dem Künstler.