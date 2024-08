Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. Richard Köhler spielt gerne. Als Diplom-Musiklehrer mit Unterrichtsangeboten für Musiktheorie, Gitarre, Percussion, E-Bass und Keyboard liegen ihm Musik und spielerische Vielseitigkeit im Blut. Auch sonst steckt bei ihm, wie man so schön sagt, "das Kind im Mann", das neugierig durch die Natur geht und Dinge entdeckt, an denen die meisten von uns einfach vorbeigehen.

An einem Grenzstein oder einem steinernen Kreuz zum Beispiel. Richard Köhler kann darüber sagenhafte Geschichten erzählen. Er hat sich das Entdecken, Ausprobieren und Weitererzählen bewahrt.

Viele Besucher von Hirschhorn haben bei seinen Streifzügen durch 1250 Jahre Hirschhorner Geschichte an historische oder mystische Orte seine Begeisterung für Natur und Kultur schon erfahren. "Um dies auf spielerische Art und Weise für Jung und Alt erlebbar zu machen, habe ich die Geo-Spiele ins Leben gerufen", sagt Köhler. "Ich baue dabei lokale Sagen, Musik und Naturerlebnisse mit ein, damit es auch für die Kinder ein spannendes Abenteuer ist."

"Spielend lernen" ist sein Slogan auf www.richard-koehler.de, der so gut zur Musikpädagogik passt wie zu allem anderem in seinem Lebenslauf. Für Köhler gibt es immer Neues zu entdecken und zu entwickeln. So ist er heute nicht nur Musiker und Musiklehrer, sondern auch als Event-Manager, Stadt- und Burgführer in Hirschhorn und Neckarsteinach, Geopark-vor-Ort Begleiter für das Neckartal im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und Autor der Geo-Spiele aktiv.

Und als "Botschafter": Ende Juli hat Richard Köhler als Gast in der zweiteiligen Fernsehsendung "hallo hessen" des Hessischen Rundfunks die Region Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald "als Ferien-Ausflugstipp" vorgestellt.

Besonders im Fokus stehen darin "seine Lieblingsstädte" Hirschhorn und Neckarsteinach. Nach einer Reportage über Besucher, die "schon ein ganzes Leben lang" aus Bad Dürkheim in den Ferien so gern und "immer wieder" zum "angenehm ruhigen", "idyllischen" Campingplatz in Hirschhorn kommen, stellt Köhler im Live-Gespräch mit Moderatorin Selma Üsük seine Geo-Spiele als "Natur-Kultur-Events und Outdoorerlebnisse" vor, erzählt von "Rittern, Räubern, Revoluzzern" sowie Mark Twains Floßbruch auf dem Neckar, dem Langbein-Museum und der Klosterkirche und wirbt für den sanften Tourismus, etwa beim Wandern auf dem Neckarsteig.

"Eine Woche vor der Sendung erstellten wir einen groben Fahrplan für die Moderation", erzählt Köhler dieser Zeitung später von den Vorbereitungen zur Sendung. "Alle Ausführungen von mir sollten dann spontan erfolgen, was natürlich für mich recht spannend war." Extra für diese Service- und Unterhaltungssendung hatte er Fotografien zusammengestellt, die während des Gesprächs eingeblendet werden und Hirschhorn und Neckarsteinach von ihren schönsten Seiten zeigen.

Selma Üsük ist von den "romantischen Städten" im "traumhaft schönen Neckartal" angetan. Besonders interessant findet sie die Häuser, die in friedlicher Zeit aus Platznot auf der einstigen Wehr- und jetzt gut erhaltenen Stadtmauer gebaut worden sind. "Auch damals wollten die Menschen schon Grundsteuern sparen und bauten auf kleinem Grund nach oben hin breiter aus", erklärt Köhler augenzwinkernd in der Sendung. "Hirschhorn ist eine superschöne, magische Stadt", schwärmt Üsük.

Als "typische Mitbringsel" aus Hirschhorn probieren Üsük und Köhler live einen Käsekuchen nach altem Hirschhorner Rezept von der Café Manufaktur. "Sehr lecker", kommentiert die Journalistin. Auch Hirschhorner Bienenhoniglikör von Imker Heinz Hess und ein Magenbitter mit 30 Kräutern aus der altehrwürdigen Hirschapotheke von 1823 stehen zum Probieren auf dem Tisch im Studio von "hallo hessen".

Besonderes Interesse weckt Köhlers Wassertrommel. "Ich hatte sie mitgebracht, weil sie in meinem Geo-Spiel ,Klangzauber an Waldbruders Hütte‘ eingesetzt wird", so Köhler. Spätestens nach dem gemeinsamen Spiel mit zwei Klöppeln ist Üsük "definitiv infiziert". "Ihre Begeisterung teilen auch viele Bürgerinnen und Bürger. Das Feedback auf die Sendung ist großartig", sagt Köhler und freut sich, dass "das Redaktionsteam Lust auf einen Besuch des südlichsten Zipfels von Hessen bekommen hat".

Bis der Stadt- und Burgführer die Gäste aus Frankfurt durch Hirschhorn und Neckarsteinach führen wird, macht er schon wieder etwas Neues: Ab Freitagabend, 23. August, geht Richard Köhler in der vierten Folge der vierten Staffel des RNZ-Podcasts "Sagenhafter Odenwald" mit Noemi Girgla, Redakteurin der Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ), und Dr. Marius Golgath vom Verbundarchiv der Sage um die Eremitage von Ulfenbach, Waldbruders Hütte bei Hirschhorn, auf den Grund. An weiteren Folgen wird ebenfalls schon "gebastelt".

Info: Die Sendung "hallo hessen" in zwei Teilen gibt es in der ARD-Mediathek.