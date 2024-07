Hirschhorn. (alr) Seit Jahren ist die Hangsicherung entlang der Neckarschleife ein großes Thema in Hirschhorn. Nicht zum ersten Mal sind schwere Maschinen aufgefahren, um das Gestein zu bearbeiten. Seit Sommer 2023 wird hier gebohrt, gehämmert, gefräst, betoniert und verdrahtet. Das Ziel ist: Den Hang so sichern, dass sich keine Felsen lösen, auf die Gleise fallen und so den Zugverkehr lahmlegen oder gar Menschenleben gefährden.

Doch was wird da eigentlich genau gemacht? Und wie verändert sich das Bild der Landschaft? Diese Fragen hat der Hirschhorner Georg Bannert gestellt und sich dazu entschieden, den Wandel der Zeit auf Infoboards festzuhalten.

"Die Idee ist mir gekommen, als 2021 der Hochspannungsmast abgebaut wurde", erzählt Bannert. "75 Jahre habe ich den Mast jeden Tag von Zuhause aus gesehen. Als er weg war, wollte ich eine Erinnerung an ihn haben."

So hat der bald 80-Jährige angefangen Teile, Materialien und Infos zu sammeln, die er dann auf einem Board zusammentrug. "Ich bereue ein bisschen, dass ich nicht früher damit angefangen habe", so Bannert. Doch das Sammeln und zusammentragen ist sehr zeitaufwendig. "Das kann man eigentlich nur machen, wenn man Rentner ist."

Auf Initiative von Aloisia Sauer, der Vorsitzenden des Freundeskreis Langbein’sche Sammlung, kam die Idee dazu, die Info-Board auszustellen. Insgesamt zwei hat Bannert schon zusammengestellt – eins zur Hangsicherung und eins zum Abbau des Hochspannungsmast, dessen Kabel einst vom Elektrizitätswerk in Ersheim über den Neckar gespannt war.

Auf den Boards zu sehen sind unter anderem Materialmuster, die zum Beispiel im Hang verbaut werden. "Ich habe sogar ein Stück Kabel vom Mast bekommen", freut sich Bannert. Zusammen mit den Erläuterungen ergibt sich ein klares und vor allem informatives Bild darüber, was "die da am Hang eigentlich machen", heißt es in der Presseankündigung.

"Ich bin selbst kein Fachmann", sagt Bannert. Er habe nur die Hintergrundinformationen selbst bei den Fachleuten erfragt und sie anschließend zusammengetragen. Besonders beeindruckend sei das verwendete Material. Aus der Nähe betrachtet, werde erst richtig erkennbar, wie massiv diese Sicherheitsmaßnahmen angelegt seien.

An dieser Hangsicherung sind im Auftrag der Deutschen Bahn mehrere Unternehmen beteiligt: Zu unter anderem die Firma Sachtleben, außerdem die Firma Schmitt Landschaftsbau. Die Überwachung und Planung erfolgt durch die GTU Mobility.

Info: Was da konkret verbaut wird und wie das Material aus der Nähe aussieht, das können Interessierte ab Freitag, 19. Juli, 10.30 Uhr im Hirschhorner Rathaus-Foyer bestaunen. Dort werden die aufbereiteten Informationen von Bannert bis auf weiteres ausgestellt.