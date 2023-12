Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Seit Freitag vergangener Woche fließt der motorisierte Verkehr wieder über die Wehrbrücke in Hirschhorn. Zwar nur einspurig und durch Ampelregelung gesteuert, aber die Autos dürfen wieder auf diesem kurzen Weg den Neckar überqueren.

Dies bedeutet eine enorme Entlastung für Menschen, die von Hirschhorn nach Ersheim und in Richtung Kleiner Odenwald oder in umgekehrter Richtung fahren wollen. Und natürlich auch für die lärmgeplagten Anwohner an der Brentanostraße und der Krautlache, die die nun seit Sommer letzten Jahres bestehende Umleitungsführung ertragen mussten. Diese Strecke ist jetzt gesperrt worden, die Behelfszufahrt am Tunnel geschlossen.

Für Fußgänger und Radfahrer war die Brücke stets passierbar.

Die "grundhafte Instandsetzung der Wehrbrücke im Zuge der Kreisstraße K 38 in Hirschhorn", wie es im schönsten Bürokratendeutsch heißt, sollte eigentlich bereits im Frühjahr dieses Jahres abgeschlossen sein (wir berichteten). Doch verschiedene weitere, erst im Laufe der Bauzeit zu Tage getretene Mängel und auch Lieferschwierigkeiten warfen die Pläne buchstäblich über den Haufen.

Ab voraussichtlich April nächsten Jahres wird die Neckarquerung erneut bis Dezember voll gesperrt. Dann soll’s zunächst wieder halbseitig offen weitergehen. Nach den Plänen von Hessen Mobil, das im Auftrag des Kreises Bergstraße die Maßnahme durchführt, soll darauf im Frühjahr 2025 nochmals eine etwa zehnwöchige Vollsperrung angeordnet werden, um die Fahrbahn zu erneuern. Endlich fertiggestellt sein soll das mittlerweile auf Kosten von gut sechs Millionen Euro angewachsene Großprojekt dann im April 2025.