Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. In dieser Woche soll die Eisenbahnbrücke an der Langenthaler Straße abgerissen werden. Seit 1911 hat das Bauwerk Züge zwischen Neckargemünd und Bad Friedrichshall über seine Gleise rollen lassen. Nun habe es, so ein Sprecher der Deutschen Bahn, ihre "technische Nutzungsdauer erreicht" und muss abgerissen werden. Dafür wird die