Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Polizeischutz, wie manche im Vorfeld geunkt hatten, brauchte es bei der zweiten Info-Veranstaltung zur Sperrung der Wehrbrücke von Stadt und Hessen Mobil vergangene Woche im Bürgerhaus zwar nicht. Gleichwohl gab’s teilweise recht emotionale Reaktionen der rund 50 Bürger, die gekommen waren, um sich von Fachdezernent Arno Krämer und Sachgebietsleiter Stephan Köhler zu diesem "Dauerbrenner" informieren zu lassen. Nicht nur die Zeit läuft bei dem Projekt davon, sondern auch die Kosten. Die wurden ursprünglich mit 4,9 Millionen Euro kalkuliert, mittlerweile liegt man bei 6,09 Millionen Euro.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Martin Hölz rief Krämer nochmals in Erinnerung, dass man die Verbindung zwischen der Stadt und Ersheim nach knapp einjähriger Vollsperrung ursprünglich bereits im April/Mai dieses Jahres wieder für den Fahrzeugverkehr freigeben wollte. Doch bei der Sanierung des aus den Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts stammenden Bauwerks seien unerwartet weitere Schäden zutage getreten und hätten den Zeitplan zunichte gemacht. "Es ist, wie wenn man einen Oldtimer restauriert", stellte er einen Vergleich an. Man wolle daher "die Bürger mitnehmen und um Verständnis bitten", betonte Krämer.

Etwa 50 Zuhörer kommen zur zweiten Informationsveranstaltung wegen der Sperrung der Wehrbrücke in den Bürgersaal und stellen teils kritische Fragen. Foto: Marcus Deschner

Diplom-Ingenieur Stephan Köhler ging in seiner Lichtbildpräsentation zunächst kurz auf technische Daten und die Historie der Brücke ein, die unter Denkmalschutz steht. Hessen Mobil saniere diese im Auftrag des Kreises Bergstraße. Dabei gebe es viele Beteiligte, die koordiniert werden müssten. Hauptsächlich Korrosionsschäden machten dem Bauwerk zu schaffen. Einiges sei schon bewerkstelligt worden, darunter Schadensbeseitigung am Tragwerk und den Brückenlagern. Noch gemacht werden müssten beispielsweise die Fahrbahnübergänge, der Fahrbahnbelag sowie die Gehwege inklusive Geländer. Schwierigkeiten beim bisherigen Bauablauf gab’s ihm zufolge etwa bei der Schaffung eines Notzugangs zum Wehrpfeiler, bei der Schraubenbeschaffung und bei der Neubeschichtung eines Hauptträgers.

Halbseitig befahrbar werde die Brücke im Januar/Februar 2024 sein. Und zwar auch für schwere Lkw. Ab dem 18. März 2024 werde dann wieder eine Vollsperrung angeordnet, die voraussichtlich bis Dezember dauere. Dann werde wieder halbseitig bis März 2025 freigegeben, um anschließend nochmals eine mehrwöchige Vollsperrung für die Restarbeiten vornehmen zu müssen. Mit dem Bauende rechnet er für April/Mai 2025.

An den Reaktionen einiger im Saal anwesender Zuhörer merkte man, dass sie doch große Zweifel an dieser Aussage hatten. Ob die Fachleute bei Wartung und Instandhaltung der Brücke "geschlampt" und die Schäden übersehen hätten, wollte ein Bürger wissen. "Nein, denn vieles ist erst im Zuge der Sanierung sichtbar geworden", versicherte Köhler. "Sehr nachlässig gearbeitet" habe Hessen Mobil, bescheinigte Karlheinz Happes der Behörde und erhielt Applaus der Anwesenden. "Hat man da bei der Planung was versäumt?, wollte er wissen und führte aus, dass es bei anderen Projekten von Hessen Mobil in der Stadt ähnlich schlecht gelaufen sei.

Gefragt wurde auch, ob sich die Bauzeit vielleicht doch noch länger hinziehe. "Wenn nicht noch was völlig Abstruses dazukommt, halten wir den geplanten Fertigstellungstermin", beschwichtigte Arno Krämer. "Warum macht man den ganzen Zirkus überhaupt und baut die Brücke nicht neu?", verschaffte Bernhard Reichert seinem Unmut Luft. Eine neue Brücke habe einen Planungsvorlauf von etwa 15 Jahren und koste ein Vielfaches der Sanierung, entgegnete Stephan Köhler. Nach seinem persönlichen Dafürhalten werde Hirschhorn mit der eher schmalen Wehrbrücke "auf Dauer nicht glücklich" und brauche schon wegen dem Ersheimer Industriegebiet eine weitere Neckarquerung. Das sei aber eine andere Sache.

Dass es sich bei der Brücke um einen Oldtimer handelt, sei wohl bekannt, sagte Wolfgang Schilling. Doch die Maßnahme sei bislang schief gelaufen: "Das ist grob fahrlässig". "Wen interessiert hier noch der Denkmalschutz. Hier werden Steuergelder verschwendet", warf Klaus Albert ein. Eine andere Bürgerin monierte, dass die Sperrung der Wehrbrücke "Auswirkungen auf die ganze Stadtgesellschaft habe" und erntete dafür kräftigen Applaus.

Mit höflichem Beifall wurden die beiden Referenten von Hessen Mobil nach rund zwei Stunden auch wieder verabschiedet.