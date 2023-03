Hirschhorn. Fast die Hälfte der 62 eingetragenen Vereinsmitglieder waren der Einladung zur Jahresversammlung des Bienenzuchtverein (BZV) in das Gasthaus "Zum Stern" in Brombach gefolgt. Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Wahl des Vorstands. Vorsitzender Heinz Hess hatte angekündigt, dass er aus Altersgründen sein Amt aufgeben möchte. Da sich kein Nachfolger fand, erklärte er sich bereit, das Amt bis zur nächsten Jahresversammlung weiter zu übernehmen. Einstimmig wurden Ramona und Ralf Fischer als zweite Vorsitzende gewählt. Kassenwart ist Kurt Friedrich, Schriftführer Raino Winkler, als Beisitzende wurden Ilona Bundai, Attila Bundai, Britta Kumpf und Bernhard Illig gewählt.

Es wurde eine weitere wichtige Entscheidung getroffen: Das Bienenfest findet am Sonntag, 2. Juli, auf einer Lichtung im Brambacher Wald statt. Damit werden die festlichen Aktivitäten zur 750-Jahr-Feier in Brombach und zur 1250-Jahr-Feier in Hirschhorn ergänzt.

Der Bericht des Kassenwarts Friedrich fiel positiv, mit einem leichten Plus im Kassenstand zum Jahresende aus. Da das Bienenfest 2020-2022 ausfiel, gab es weniger Einnahmen, aber auch weniger Ausgaben.

Im Anschluss erfolgten die Ehrungen: Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Kurt Friedrich und Heinz Hess die goldene Ehrennadel des Deutschen Imkerbundes (DIB). Die silberne Ehrennadel für die 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Harald Bohländer und Egon Beisel.