Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Den Hirschhorner "Markentitel" als "Perle des Neckartal" könne man getrost um den Zusatz "mit den modernsten Brücken Deutschlands" ergänzen, scherzte erster stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher Lukas Hering (CDU) am Freitagabend bei der Begrüßung zum Neujahrsempfang der Stadt in der Langenthaler "Krone". Die gut hundert Plätze waren nahezu restlos besetzt. Hering hieß unter den Gästen auch einige Bürgermeister der Nachbarkommunen sowie etliche Vereinsvertreter willkommen. Für die musikalische Umrahmung des gut einstündigen "offiziellen" Teils sorgte Gitarrenvirtuose Richard Köhler.

Man spüre ein "Flimmern" im Land, die Stimmung sei und wirke aufgeheizt und unzufrieden, sagte Bürgermeister Martin Hölz. Man habe die Protestbewegungen der Landwirte, Handwerker und Unternehmer sowie neuerdings eines "heterogenen Teils der Bevölkerung, der sich in Demonstrationen für Demokratie ausspricht", verfolgt. Und im Gegensatz zu Anfang 2023 seien die Diskurse heuer viel diffuser, komplexer und uneindeutiger.

Viele Themen und Sachverhalte "prasselten" auf die Bürger ein. Hölz nannte beispielsweise den Krieg in der Ukraine, den Überfall der Hamas und die Massaker in Israel und Palästina, Bahnstreik, immer noch unbeantwortete Fragen der Migration und Einwanderung, ein schlechtes Bild der Bundesregierung sowie die anstehenden Wahlen in Deutschland und der Welt. Inmitten dieser Gemengelage habe die Stadt Hirschhorn zum Neujahrsempfang geladen, schlug er den Bogen zurück in heimatliche Gefilde.

Freilich ging der Bürgermeister auch auf das im vergangenen Jahr im Neckartalstädtchen so ziemlich alles beherrschende Thema "Brücken" ein. "Eine Brücke sei etwas, das Menschen geschaffen haben. Sie sorge dafür, dass Menschen Hindernisse wie Flüsse, Täler und dergleichen überwinden und zueinander kommen könnten, dass sie mobil und in Bewegung seien und Güter transportiert werden könnten.

Doch die Bauwerke verlören mit der Zeit an Stabilität, kämen einfach in die Jahre, müssten neuen Anforderungen genügen und unter den Belastungen der Jahre irgendwann erneuert werden. Dabei fielen Brücken meistens nicht mal sonderlich auf, da sie Teil des Alltags seien und man gewohnt sei, darüber zu gehen. Problematisch werde es allerdings, wenn Licht auf sie falle, weil sie saniert oder erneuert werden müssten. Dann fehle ein Stück, und es klaffe eine Lücke.

Verzögerungen und Stopps müssten in Kauf genommen werden, man müsse eine Umleitung finden. Manchmal müsse für die Wiederherstellung auch etwas mehr investiert werden als zuvor angenommen. "Je nachdem, wie so eine Brückensanierung läuft, akzeptieren wir die Störungen für die gewisse Zeit und nehmen Unannehmlichkeiten in Kauf", meinte Martin Hölz. Problematischer werde es allerdings, wenn es länger dauert. Dann entstehe "berechtigterweise" Druck, Unzufriedenheit und Ärger. Denn das Bedürfnis, die Brücke nutzen zu wollen, bleibe ja bestehen. Es belaste aber Bereiche, die früher gar nicht tangiert worden seien.

Von den "Gedanken an Bahn, Michelberg und Schleuse" leitete er etwas weiter und befand, dass Brücken auch im zwischenmenschlichen Bereich eine recht gute Metapher seien. Diese könnten umkämpft sein, gesprengt und hinter sich gelassen werden. "Dann finden die Menschen unversöhnlich nicht mehr zueinander". Andererseits könnten Brücken aber auch neu gebaut werden. Diese müssten sicher sein und eröffneten Freiheiten. "Das sind die positiven Seiten", war Hölz frohen Mutes.

Das vergangene Jahr habe gezeigt, dass Brückenbauen Freude mache und positive Erfolge in der Zusammenarbeit zeitige. "Mir ist bewusst, dass wir alle gegenwärtig sehr gefordert sind", betonte das Stadtoberhaupt und dankte allen für ihren Einsatz in der Familie, im Beruf, als ehrenamtlich Engagierte bei den Vereinen, der Feuerwehr und den Rettungsdiensten sowie in den Kirchen und Organisationen. Anschließend lud er zu einer Bilderreise mit den Ereignissen des zurückliegenden Jahres ein, wobei natürlich die Feierlichkeiten zum 1250. Stadtjubiläum in besonderem Licht glänzten.

Hirschhorn. (MD) Von Bürgermeister Martin Hölz und dem stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteher Lukas Hering wurden beim Hirschhorner Neujahrsempfang Persönlichkeiten geehrt, die sich um das öffentliche Leben in der Stadt und die Bürgerschaft verdient gemacht haben. Bronzene Ehrennadeln der Stadt erhielten Claus Schäfer und Katrin Meidinger. Beide haben sich in hohem Maße für das im vergangenen Jahr gefeierte 1250. Stadtjubiläum eingesetzt.

Gleich drei silberne Ehrennadeln wurden vergeben: An Stadtbrandinspektor und Wehrführer Daniel Pfisterer von der Freiwilligen Feuerwehr Hirschhorn. Er engagiert sich neben seinen offiziellen Aufgaben bei der Wehr seit März 2011 auch bei der Bambinifeuerwehr. Die gleiche Auszeichnung ging an Axel Leippe von den "Rittern". Er ist seit 2007 bis heute als zweiter Vorsitzender und Vizepräsident bei dem Karnevalverein aktiv.

Die gleichen Ämter bei den "Rittern" übt auch Peter Layer aus, an den ebenfalls Silber ging. Mit der goldenen Ehrennadel gewürdigt wurde das Engagement von Klaus Jürgen Ehret, der seit 1995 bis heute erster Vorsitzender und Präsident der Hirschhorner "Ritter" ist sowie der Einsatz von Birgit Feller, die seit 1989 bis heute Pressewartin und Protokollantin im "Ritter"-Gesamtvorstand ist. Hölz und Hering überreichten unter dem kräftigen Applaus der Besucher die Urkunden und hefteten die Nadeln an.