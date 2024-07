Von Carolin Reinmuth

Hirschhorn. Die Uferpromenade in Hirschhorn hat sich am vergangenen Wochenende erstmals in ein Festivalgelände verwandelt. Direkt am Neckar vor der malerischen Kulisse der Altstadt und des Schlosses fand das dreitägige "39 Grad – Soul of Ibiza Festival" statt.

Gestartet wurde am Freitag mit DJ Holsh, der den Besuchern mit Hits aus den 90ern kräftig einheizte. Partystimmung war bei den lauen Temperaturen unter freiem Himmel garantiert. Am Samstag gaben sich verschiedene nationale und internationale DJ´s ab 13 Uhr die Ehre und verwandelten Hirschhorn mit angesagten Beats in einen Freiluft-Dancefloor. Als Top-Act wurden am Abend Harris&Ford erwartet, die aktuell auch für internationale Furore sorgen. Sie performten ihren neuen Chart-Hit "Irrenhaus" live auf der Bühne.

Nicht nur wegen seiner Originalität ist "DIDI(DE)&TheBUS" in der Szene bereits sehr bekannt. Foto: Carolin Reinmuth

Das Festivalgelände war für die zahlreichen Gäste bestens vorbereitet. Neben Foodtrucks und Getränkeständen waren auch einige Stände mit Festivalklamotten und Zubehör für das passende Feeling zu wummernden Bässen und Rhythmen vertreten. Es wurde viel getanzt und das Leben gefeiert. Am Sonntag wurden noch die "Rodgau Monotones" erwartet. Die fünf Musiker haben eine eingeschworene Fangemeinde und können auf eine langjährige Musikkarriere zurückblicken. 2018 feierten sie ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Ein Abend voller Hits und guter Laune war garantiert.

In den drei Tagen kamen somit alle Musik- und Partyliebhaber auf ihre Kosten. Eine Mischung aus verschiedenen Genres der Musik-Szene für Jung und Alt und Junggebliebene. Veranstalter Alexander Schäfer hat mit seinem "Soul of Ibiza" Festival einen einzigartigen Mix aus sommerlichen Vibes, Spaß und Lebensfreude an den Neckar gezaubert. Ein unvergessliches Wochenende für alle Besucher, die friedlich miteinander feierten und die Stimmung genossen.