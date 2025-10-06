Von Waltraud Dollinger

Hirschhorn. Einen äußerst vergnüglichen Abend erlebte das Publikum der Comedy-Lesung mit Anne Vogd im Bürgersaal in Hirschhorn. Die von Radio, Podcasts und vielen Auftritten bekannte Kabarettistin, Karnevalistin und Kolumnistin hatte ihr neues Buch "Ge*gendert wird, was auf den Tisch kommt – Mein Leben als Boomer-Mutter mit woker (das heißt: