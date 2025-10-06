Montag, 06. Oktober 2025

zurück
Plus Hirschhorn

Anne Vogd liest aus ihrem satirischen Buch übers Gendern

Politisch korrekte Absurditäten: Anne Vogd präsentierte im Bürgersaal ihr Buch "Ge*gendert wird, was auf den Tisch kommt" als satirische Kost vom Feinsten.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 40 Sekunden
Anne Vogd begeisterte ihr Publikum mit lebensnaher Schlagfertigkeit. F: Waltraud Dollinger

Von Waltraud Dollinger

Hirschhorn. Einen äußerst vergnüglichen Abend erlebte das Publikum der Comedy-Lesung mit Anne Vogd im Bürgersaal in Hirschhorn. Die von Radio, Podcasts und vielen Auftritten bekannte Kabarettistin, Karnevalistin und Kolumnistin hatte ihr neues Buch "Ge*gendert wird, was auf den Tisch kommt – Mein Leben als Boomer-Mutter mit woker (das heißt:

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.