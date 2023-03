Sennfeld/Freiburg. (pm) Die Welt steht in Flammen, Städte liegen in Trümmern, Brüder und Schwestern stehen zusammen. Die Hip-Hop-Band "Zweierpasch" mit den Zwillingsmusikern Felix und Till Neumann aus Sennfeld veröffentlicht mit "Parallel" ihre Hymne auf Seelenverwandtschaft und Freundschaft. Die fünfte Single zum "Upcoming"-Album 2022 klingt deep, poetisch und geht gleichzeitig nach vorne. Ebenfalls parallel dabei: die Zwillinge Naomi und Joelle Karfich, die mit "Zweierpasch" über die bekanntesten Plätze Freiburgs tanzen und derzeit im deutschen Olympiakader für Breakdance sind.

Zu sehen im Video der Single sind einige der schönsten Spots Freiburgs: die Blaue Brücke über die Bahngleise, das Viertel Stühlinger, die neue Universitätsbibliothek am Platz der Alten Synagoge und weitere bekannte Orte. Während die preisgekrönten Zwillingsmusiker Felix und Till Neumann ihre deutsch-französischen Texte performen, tanzen zwei der erfolgreichsten Breakerinnen Deutschlands dazu. Was alle vier vereint: das Artist-Leben als Zwilling und die Bezüge zu Deutschland und Frankreich. Alle vier haben in beiden Ländern gelebt, alle vier sprechen beide Sprachen.

Die Videoproduktion kommt von Visionstudio aus der Ortenau, mit dem "Zweierpasch" bereits die Videos zu "Le Feu" und "Stil & Style" produziert hatten.

Am 3. März erscheint mit "Benzin" die bereits sechste Albumsingle der Band, die bei Jazzhaus-Records unter Vertrag steht und immer wieder mit In- und Auslandstourneen auf sich aufmerksam macht. Es folgt am 10. März das gesamte Album mit dem Titel "22", an dem die umtriebige Band seit über zwei Jahren arbeitet. Während im Video dieses Mal nur die beiden Frontmänner zu sehen sind, besteht die Band darüber hinaus aus Stefan Harth (Gitarre, Gesang), Michael Holland (Bass), Annelie Schwarz (Drums), Max Büttner (Drums) und Valentin Matt (Saxofon). Zuletzt berichteten ZDF, MDR und Ouest France über "Zweierpasch" und begleiteten diese bei ihrer Arbeit.

Auf der Bühne sind "Zweierpasch" stets zu sechst unterwegs und erinnern in ihrem Hip-Hop-Sound mit Liveband an Gruppen wie "The Roots" oder "Freundeskreis". Wer "Zweierpasch" live sehen will, findet alle Konzerttermine auf www.zweierpasch.com. Sie spielen u. a. am 8. März im "K9" in Konstanz; am 15. März im "Rabatz" in Heidelberg; am 16. März im Kulturhaus "Caserne" in Friedrichshafen und am 31. März im Jazzhaus in Freiburg.