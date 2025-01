Mosbach. (RNZ/zg) Auch im neuen Jahr gilt: Nicht alles, was gerade nicht funktioniert, ist auch gleich ein Fall für die Mülltonne. Dem Motto "Reparieren statt wegwerfen" folgt man am kommenden Mittwoch wieder im evangelischen Gemeindehaus in der Waldstadt (Tarunstraße 1), wo von 15 bis 17 Uhr das Reparatur-Café und das Kirchen-Café ihre Pforten öffnen.

Gebrauchsartikel, Maschinen und Apparate können mitgebracht werden, um sie direkt vor Ort zur Weiterverwendung instand zu setzen. Wenn es darum geht, dass etwas geflickt, gestopft, genäht oder umgearbeitet werden soll, kümmert sich "Die Frau für alle Fälle" um textile Belange. Weiterhin können auch Kunstgenstände, Bilder, Rahmen, Figuren oder Erinnerungsstücke jeglicher Machart zum Reparieren, Restaurieren und Verschönern mitgebracht werden.

Das Konzept ist Hilfe zur Selbsthilfe. Die Reparatur erfolgt gemeinsam mit Experten. Selbst in scheinbar hoffnungslosen Fällen kann mit Ratschlägen und Tipps geholfen werden. Das Team arbeitet ehrenamtlich, nimmt aber gerne eine Spende entgegen.

Ab 15 Uhr steht in freundlicher, angenehmer Atmosphäre für jeden Wartenden, Interessenten oder Besucher ein gedeckter Kaffeetisch mit leckeren Kuchen bereit, damit man sich austauscht und ins Gespräch kommt.