Hettingen/Passau. (RNZ) Was für eine Überraschung zum 40-jährigen Priesterjubiläum des aus Hettingen stammenden Seelsorgers Monsignore Dr. Bernhard Kirchgessner: Zum Ende des Festgottesdienstes am Samstag, 1. Juli, im Bildungshaus Spectrum Kirche in Passau rollten die Ministrantinnen und Mesner Konrad Mayer ein verhülltes Wägelchen in den Altarraum.

Darauf stand eine zehn Kilogramm