Hettingen. (rüb) Die "Fregger" feiern in dieser Kampagne ihren 70. Geburtstag. Aus diesem Anlass richtet die FG nicht nur die Eröffnungssitzung des Narrenrings am heutigen Samstag in der Buchener Stadthalle und die Jugendverbandssitzung morgen an gleicher Stelle aus, sondern sie veranstaltet am Samstag, 27. Januar, ab 14.11 Uhr auch einen großen Jubiläumsumzug durch die Straßen des

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote