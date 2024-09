Von Theresa Kögel und Rüdiger Busch

Buchen/Hettingen. "Wir sind saustolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben", sagt Laurin Altmann. Der 19-Jährige gehört gemeinsam mit dem gleichalten Sprecher Gino Sutter zu den Verantwortlichen des Hettinger Jugendraums im Untergeschoss des Rathauses. Und gemeinsam mit ihren fleißigen Mitstreitern haben sie in den vergangenen Monaten Großes geleistet. Nachdem die Renovierungsarbeiten nun abgeschlossen sind, wollen sie das Ergebnis ihrer Anstrengungen der Öffentlichkeit präsentieren: Am morgigen Samstag ab 12 Uhr findet im und rund um den Jugendraum ein Tag der offenen Tür mit buntem Programm statt.

"Wir haben den Raum vor gut drei Jahren in einem leider nicht so schönen Zustand übernommen", erinnert sich Gino Sutter an den erbarmungswürdigen Zustand des damals brachliegenden Treffpunkts. Gemeinsam packten sie an, putzten und richteten die Räume notdürftig her: In kürzester Zeit wurde der Jugendraum zu einem zentralen Ort, um Freunde zu treffen, seine Freizeit zu verbringen oder Party zu feiern. "Der harte Kern der Besucher umfasst aktuell 25 Jugendliche ab 18", erklärt Dominik Sadowski.

Eine grundlegende Renovierung war aber weiterhin notwendig, und so fassten die Jugendlichen den Entschluss, den Jugendraum in Eigenarbeit auf Vordermann zu bringen. Stadt- und Ortschaftsverwaltung freuten sich über diesen Tatendrang und sagten Unterstützung zu. So wurden beispielsweise Kosten für das benötigte Material, die Beleuchtung und die Musikanlage von der Kommune übernommen.

Dank so viel Rückenwind konnten die Jugendlichen Anfang des Jahres die Erneuerung "voll in Angriff" nehmen, beschreibt es Laurin Altmann. Dabei gab es einiges zu tun: von der Ausbesserung des Putzes über die Montage der neuen Musikboxen bis hin zum Streichen der Wände, um nur einiges zu nennen. Ein harter Kern von zehn bis zwölf motivierten Jugendlichen setzte die Maßnahmen um.

"Ich bin sehr zufrieden, wie es gelaufen ist", blickt Laurin Altmann auf die Renovierungsarbeiten zurück. "Wir freuen uns, dass wir uns damit schön für Hettingen einbringen konnten und etwas für die Dorfgemeinschaft tun konnten", sagt Gino Sutter, dem es ein großes Anliegen ist, dass der Jugendraum, in dem er und seine Clique so viele schöne Stunden erleben durften, in einigen Jahren in gutem Zustand an die nächste Generation von Jugendlichen weitergegeben wird.

Apropos nächste Generation: Die Verantwortlichen verfolgen auch das Ziel, mit den hergerichteten Räumen das Interesse jüngerer Besucher zu wecken. In Zukunft ist deshalb geplant, den umgestalteten Jugendraum mehrmals monatlich für Jüngere zu öffnen.

Nach der Renovierung erstrahlt der Jugendraum schon seit Juli in neuem Glanz und wird rege genutzt. Vom Zwischenstand der Arbeiten konnten sich Interessierte bereits bei der 1250-Jahr-Feier im Mai ein Bild machen. Nun wird der fertige Jugendraum der Öffentlichkeit präsentiert. Am Tag der offenen Tür am Samstag können die Räume ab 12 Uhr besichtigt werden. Zudem gibt es Kinderschminken, Musik, Versorgung mit Speisen und Getränken und ab 20 Uhr Barbetrieb. Unterstützung beim Fest erhält die Jugendgruppe von der Männertanzgruppe "Waschbärbäuch" der FG "Hettemer Fregger", die sich um das Essen kümmert. Um die hoffentlich zahlreichen Gäste empfangen zu können, wird eigens ein Zelt aufgestellt.

"Das ist das erste Mal, dass wir ein so großes Fest auf die Beine stellen", sagt Gino Sutter. Auch darauf dürfen die Jugendlichen stolz sein. Der Jugendraum-Sprecher ist dementsprechend dankbar für die Unterstützung durch die Jugendlichen und alle externen Helfer – sowohl beim Fest als auch bei der Renovierung. Namentlich bedankt er sich besonders bei seinem Stellvertreter Laurin Altmann und bei Aimée Kreuter, die zuvor zwei Jahre in der Verantwortung stand.