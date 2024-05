Hettingen. (adb) Seit 60 Jahren gehören sie zusammen: Am heutigen Mittwoch feiern Rosa und Josef Gradt aus Hettingen das Fest der diamantenen Hochzeit – bei erfreulich solider Gesundheit und im Kreise ihrer Familie.

Die Jubilarin ist eine "Ur-Hettemerin": Geboren wurde Rosa Gradt am 17. April 1943 in Hettingen. Josef Gradt erblickte am 23. März 1937 das Licht der Welt und teilt das