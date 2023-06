Hettingen. (pm) Die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul Hettingen sowie das gesamte "Maurerdorf" freuen sich auf einen großen Festtag: Nachdem "300 Jahre St. Odilia – Ortspatronin von Hettingen" sowohl im Jahr 2020 als auch 2021 sowie 2022 wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant in festlicher Weise begangen werden konnte, wird dies nun nachgeholt: Am Sonntag, 2. Juli, wird der traditionelle Odilientag gefeiert, zu dem alle Interessierten aus nah und fern willkommen sind.

Im Mittelpunkt wird ein Pontifikalamt mit Erzbischof Stephan Burger aus Freiburg mit Prozession stehen. Danach schließt sich ein gemütliches Pfarrfest an.

Hettingen feiert „300 Jahre St. Odilia“. An den morgendlichen Festgottesdienst in der Pfarrkirche schließt sich eine Prozession an. Foto: Tanja Radan/Erzbistum Freiburg

Das Pontifikalamt mit dem Erzbischof beginnt um 9 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul. Der Festgottesdienst wird vom Kirchenchor Hollerbach-Oberneudorf mit zahlreichen Projektsängern aus Hettingen und Umgebung unter der Leitung von Jochen Schwab feierlich umrahmt. Nach dem Gottesdienst schließt sich eine Reliquien-Prozession zu Ehren der heiligen Odilia an, die vom Musikverein Hettingen musikalisch umrahmt wird. Auf dem Prozessionsweg gibt es zwei Stationen, von denen eine Station von den Kindern des Kindergartens St. Odilia gestaltet wird. An der Prozession beteiligen sich auch die Erstkommunionkinder sowie die Fahnenabordnungen der Vereine.

Direkt nach der Prozession beginnt im Lindensaal der Festbetrieb: Es werden verschiedene Speisen mit einem Salatbuffet angeboten. Bei schönem Wetter wird der Musikverein Hettingen zum Auftakt ein kleines Platzkonzert im Freien spielen. Nach dem Mittagessen erwartet die Gäste ein Nachmittagskaffee mit reichhaltiger Kuchenauswahl. Auch für die Kleinsten wird einiges geboten: Die Ministranten und Kindergartenkinder laden zu verschiedenen Spielen im Außenbereich ein. Um 17 Uhr wird in der Kirche eine Odilien-Andacht mit Verehrung der Reliquien gefeiert. Anschließend klingt der Festtag im Lindensaal aus, wo Grillspezialitäten angeboten werden.

Info: Die Pfarrgemeinde benötigt Kuchen- und Salatspenden. Wer einen Salat spenden möchte, meldet sich unter Tel. 8791. Kuchenspenden werden unter Tel. 8801 angenommen. Bei Abwesenheit auf den AB sprechen.