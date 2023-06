Hettigenbeuern. (Sch) Der ehemalige Ortsvorsteher aus dem Morretal, Günther Müller, feiert am heutigen Montag seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar war Kommunalpolitiker mit Weitblick – er prägte mit viel Herzblut in nahezu 30-jährigem kommunalpolitischem Engagement die Weiterentwicklung des Erholungsortes Hettigenbeuern maßgeblich mit.

"Günther Müller war ein Glücksfall für Hettigenbeuern", so lautete die einhellige Meinung bei der Verabschiedung nach 25-jährigem Wirken als Ortsvorsteher im Jahr 2019. Sämtliche örtliche Vereine haben in Günther Müller einen guten Freund und Förderer, mit großem Eifer unterstützt er das Vereinsleben im Morretal. 27 Jahre lang war er Vorsitzender des Gesangvereines.

Günther Müller wurde am 26. Juni 1943 in Buchen geboren und ist in Langenelz mit zwei Geschwistern aufgewachsen. Von 1961 bis 1969 arbeitete er bei der Firma Karl Fertig in Buchen. 1965 heiratete er Elfriede Berres, aus der Ehe gingen ein Sohn und eine Tochter hervor.

1969 trat er als Busfahrer in den Dienst der Deutschen Bundesbahn, hier war er bis zum Jahr 2000 beschäftigt. Viele kennen ihn sicherlich aus dieser 31-jährigen Tätigkeit als Busfahrer.

Er war 25 Jahre lang Ortsvorsteher und setzte sich hierbei tatkräftig für die Allgemeinheit ein. Das CDU-Mitglied war von 1989 bis 2019 im Ortschaftsrat Hettigenbeuern vertreten. Er war in der ersten Legislaturperiode stellvertretender Ortsvorsteher und danach 25 Jahre lang Ortsvorsteher des Erholungsortes. Seit der Wiederbelebung des CDU-Ortsverbands Hettigenbeuern im Jahr 2004 ist Günther Müller CDU-Ortsgruppen-Vorsitzender.

Die Entwicklung von Hettigenbeuern war ihm stets ein hohes Anliegen, in seinen Amtsjahren als Mitglied des Ortschaftsrats und als Ortsvorsteher wurden sehr viele Maßnahmen durchgeführt.

Ein großes Projekt war beispielsweise der Ausbau der Ortsdurchfahrt mit neuer Brücke. Günther Müller hatte erheblichen Anteil daran, dass sich der Erholungsort bei der 700-Jahr-Feier im Jahr 2006 als Schmuckstück bestens präsentierte. Ein weiterer Wunsch ging für Günther Müller auch mit dem gelungenen Ausbau der Hornbacher Steige in Erfüllung.