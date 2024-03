Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Der Deutsche Rat für Wiederbelebung – German Resuscitation Council (GRC) schreibt jährlich einen Aktionspreis aus, bei dem Menschen ausgezeichnet werden, die durch ihr Engagement den Zielen des GRC in Deutschland in besonderer Weise gedient haben. Der Preis ist mit 1500 Euro dotiert. Die Kommunale Gesundheitskonferenz ist der Ausschreibung mit ihrer Bewerbung unter dem Titel "Herzsicherer Neckar-Odenwald-Kreis" gefolgt und ruft die Bevölkerung dazu auf, sich an der Abstimmung zu beteiligen: Ein Voting ist bis Sonntag, 10. März, unter www.grc-org.de/wissenschaft/auszeichnungen möglich.

Gegenstand der Bewerbung ist die AED-Initiative des Neckar-Odenwald-Kreises mit dem gewachsenen Netz an Defibrillatoren, dem Defi-Kataster mit den verzeichneten Standorten sowie der Wissensvermittlung durch zahlreiche ehrenamtliche Engagierte in Sachen Erste Hilfe und Wiederbelebung. Zusammen mit den Einsatzkräften des professionellen Rettungsdienstes sowie der smartphonebasierten Alarmierung von qualifizierten Ersthelfern – Mobile Retter genannt – soll die Rettungskette beim Kreislaufstillstand so weiter gestärkt werden. Nähere Informationen können den Bewerbungsunterlagen auf der Internetseite des Deutschen Rats für Wiederbelebung entnommen werden.

19 Bewerbungen haben es in die Vorauswahl geschafft, darunter auch der "Herzsichere Neckar-Odenwald-Kreis". Über den Preisgewinn entscheidet die Bevölkerung in einer öffentlichen Abstimmung. Die Kommunale Gesundheitskonferenz bittet daher alle Bürgerinnen und Bürger, Engagierte und Befürworter der AED-Initiative, sich an dem Voting zu beteiligen.

"Es handelt sich um einen bundesweiten Wettbewerb. Wir brauchen Ihre Stimme, damit unser Projekt eine gute Chance hat", verdeutlicht Melanie Rudolf von der Geschäftsstelle der Kommunalen Gesundheitskonferenz.