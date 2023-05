Buchen. (tra) "Kinder haben keine Wahl. Sie müssen jeden Tag in die Schule gehen. Und Kinder, die in der Schule gemobbt werden, müssen somit jeden Tag in die Hölle", sagt Norman Wolf. Er weiß genau, wovon er spricht: Er litt in seiner Schulzeit selbst unter extremem Mobbing.

Norman Wolf ist es gelungen, seine Erfahrungen ins Positive zu kanalisieren: Er studierte in Marburg