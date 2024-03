Buchen. (tra) "Wir sind mehr! Gemeinsam gegen Faschismus: Denn nie wieder ist jetzt!" – Unter diesem Motto zeigt Buchen am 20. April "klare Kante gegen rechte Hetze". An diesem Samstag lädt "Herz statt Hetze" alle dazu ein, friedlich, aber laut durch Buchens Straßen zu ziehen. An die Demo, die um 15 Uhr am Festplatz hinter dem Autohaus Bingler startet, schließen sich Redebeiträge auf dem Wimpinaplatz an. Abends sorgen zum Abschluss noch die drei Bands "Feez", "Still Riot" und "Villa" für Spaß und Festivalatmosphäre.

Folgender Ablauf ist geplant: Ab 14 Uhr kommen die Teilnehmer auf dem Bingler-Parkplatz zusammen. Um 14.45 Uhr folgt die Benennung der Ordnerdienste, die Verhaltensregeln werden verlesen, und es gibt eine kurze Programminfo. Gegen 15.10 Uhr wird die bunte Demo mit dem Zug durch die Stadt beginnen. Und "bunt" ist hier wörtlich gemeint: "Wir bitten alle Teilnehmer, in bunter Kleidung, bei Regen mit bunten Schirmen, bunten Luftballons und bunten Plakaten zu kommen", wünscht sich Alexander Weinlein von "Herz statt Hetze".

Die Route führt vom Bingler-Parkplatz hinunter zum Jakob-Mayer-Platz und durch die Marktstraße auf den Wimpinaplatz. Am Jakob-Mayer-Platz, dem Platz der ehemaligen Synagoge, wird der "Zwibbelklub 2.0" den Kanon "Shaom Chevarim" anstimmen. Vor dem ehemaligen Wohnhaus des Buchener Mundartdichters Jakob Mayer wird gemeinsam mit der Krachkapelle der Buchener Stadtkapelle der "Kerl wach uff!" angestimmt.

Generell spielen Lieder und Musik bei der Demo eine große Rolle: Auf der Homepage www.klare-kante-gegen-rechte-hetze.de können Liedtexte von Toby Sans, "Die Höhner", Konstantin Wecker, "Die Ärzte", "Bap" und weiteren Musikern bzw. Bands abgerufen werden, die dann bei der Demo gemeinsam gesungen werden. "Es geht nicht allein darum, mit dem Finger auf Probleme zu zeigen, sondern auch darum zu zeigen, dass Demokratie Spaß macht", berichtet Markus Dosch.

Die Zusammenkunft auf dem Wimpinaplatz beginnt um 16 Uhr. Folgende Redner werden sich für die Demokratie und gegen rechte Hetze stark machen: Alexander Weinlein, Erster Landesbeamter Dr. Björn-Christian Kleih, Bürgermeister Roland Burger, Dorothee Roos (KZ-Gedenkstätte Neckarelz), AG Geschichte der Realschule Obrigheim, Dekan Rüdiger Krauth, Dekan Johannes Balbach, Ahmed Al Sadooni, Uta Berberich ("Herz statt Hetze"), Frank Hemberger (Arbeitskreis Asyl), Lukas Schäfer (JU), Lena-Marie Dold und Arno Meuter (Junge Grüne), Erik Brunner (Jusos), Gabriele Teichmann (Awo).

Nach den Auftritten der Bands endet die Veranstaltung gegen 20.30 Uhr. Auf dem Winpinaplatz ist zudem für Verpflegung gesorgt. Es gibt Waffeln, Döner, das Asia-Bistro in der Nähe sowie alkoholfreie Getränke. Während der gesamten Zeit ist auf der Demostrecke sowie auf dem Platz übrigens kein Alkohol gestattet.

"Jeder, der sich für die Demokratie und eine offene Gesellschaft einsetzen und klare Kante gegen Rechtsextremismus und rechte Hetze sowie Deportationspläne zeigen möchte, ist willkommen", sagt Alexander Weinlein. "Wer in einer offenen und demokratischen Gesellschaft leben möchte, darf nicht passiv bleiben und warten, dass die Parteien die Demokratie allein stemmen. Die Demokratie lebt überall dort, wo sich Menschen begegnen und Kompromisse erarbeiten", unterstreicht er. "Die Demokratie fällt nicht vom Himmel", ergänzt Markus Dosch. "Wenn die Demokratie in Gefahr gerät, steht für alle etwas auf dem Spiel."

Dass für die bunte Demo der 20. April gewählt wurde, ist übrigens kein Zufall: "Wir möchten uns das Datum, das historisch belastet ist, zurückholen", unterstreicht Alexander Weinlein. Und es gibt noch einen weiteren Grund: Im Raum Buchen soll an diesem Tag eine Reichsbürger-Veranstaltung stattfinden.

"Klare Kante gegen rechte Hetze" steht für einen Zusammenschluss von Institutionen, Gruppierungen und Einzelpersonen, die sich klar gegen das Erstarken und die "Normalisierung" von faschistischem Gedankengut positionieren wollen.

Folgende Organisationen unterstützen "Klare Kante gegen rechte Hetze": "Herz statt Hetze", Arbeitskreis für Toleranz und Vielfalt, evangelische Kirchengemeinde Buchen, katholische Seelsorgeeinheit Buchen, Freie Wähler, Jusos Neckar-Odenwald, SPD Neckar-Odenwald, Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold – Bund aktiver Demokraten, Awo Neckar-Odewald, Deutscher Gewerkschaftsbund, CDU, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Grüne Jugend Neckar-Odenwald-Kreis, Grüne Neckar-Odenwald-Kreis, Pflegedienst "Hand in Hand", Mosbach gegen Rechts, SPD Buchen, KZ-Gedenkstätte Neckarelz, Lebenshilfe, JU Kreisverband Neckar-Odenwald, Netzwerk gegen Rechts Main-Tauber, "Feez", "Korpus 16", "Zwibbelklub 2.0", Weltladen Buchen, "Villa", "K3 – Kombo Klare Kante", "Fridays for Future", "Still Riot", "Brunnencafé". Weitere Organisationen sind willkommen.

Info: Weiteres unter www.klare-kante-gegen-rechte-hetze.de