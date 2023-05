Aber nicht nur das: Sie hat auch kreative Köpfe. So ist geplant, dass die Lichtshow des Konzerts über die Handy-App von "Café del Mundo" Menschen auf der ganzen Welt erreicht: So baut man im ...

"Ich freue mich, dass die Welt-Musik-Stadt Buchen zum Stadtjubiläum einmal mehr glänzt", sagte Bürgermeister Roland Burger beim Pressegespräch am Dienstag im Rathaus. Und wie sie glänzen wird: Auf einer 17 mal 8 Meter großen Bühne werden die "Neue Philharmonie Frankfurt", eines der bekanntesten und wichtigsten Vertreter der Crossover-Orchester Europas, und die Gitarrenvirtuosen von "Café del Mundo" bei ihrem Heimspiel in Buchen erneut unter Beweis stellen, wie es ihnen in den letzten Jahren mit spielerischer Eleganz eindrucksvoll gelungen ist, die Bühnen Europas zu erobern.

Buchen. "Die Frage war: Sollen wir die Welturaufführung in London oder in Buchen steigen lassen?" Wer die beiden Ausnahmekünstler von "Café del Mundo" und ihre Vision, von Buchen aus die Musikwelt zu erobern, kennt, der kennt die Antwort auf die von Alexander Kilian gestellte Frage. Und deshalb dürfen sich die Freunde mitreißender Gitarrenklänge auf ein ganz besonderes Ereignis freuen: Bei der vierten Auflage des Heimatsound-Open-Airs am Wartturm wird das Publikum am Samstag, 12. August, die konzertante Weltpremiere des gerade in London zusammen mit dem "Royal Philharmonic Orchestra" aufgenommenen Albums "Symphonic" erleben. Gemeinsam mit Jan Pascal und Alexander Kilian werden knapp 40 Musiker der "Neuen Philharmonie Frankfurt" musizieren, dirigiert von Richard Balcombe (London).

Von Rüdiger Busch

Buchen. "Die Frage war: Sollen wir die Welturaufführung in London oder in Buchen steigen lassen?" Wer die beiden Ausnahmekünstler von "Café del Mundo" und ihre Vision, von Buchen aus die Musikwelt zu erobern, kennt, der kennt die Antwort auf die von Alexander Kilian gestellte Frage. Und deshalb dürfen sich die Freunde mitreißender Gitarrenklänge auf ein ganz besonderes Ereignis freuen: Bei der vierten Auflage des Heimatsound-Open-Airs am Wartturm wird das Publikum am Samstag, 12. August, die konzertante Weltpremiere des gerade in London zusammen mit dem "Royal Philharmonic Orchestra" aufgenommenen Albums "Symphonic" erleben. Gemeinsam mit Jan Pascal und Alexander Kilian werden knapp 40 Musiker der "Neuen Philharmonie Frankfurt" musizieren, dirigiert von Richard Balcombe (London).

Sie freuen sich auf ein ganz besonderes Konzertereignis zum Stadtjubiläum: Jan Pascal, Bürgermeister Roland Burger und Alexander Kilian. Foto: Rüdiger Busch

"Ich freue mich, dass die Welt-Musik-Stadt Buchen zum Stadtjubiläum einmal mehr glänzt", sagte Bürgermeister Roland Burger beim Pressegespräch am Dienstag im Rathaus. Und wie sie glänzen wird: Auf einer 17 mal 8 Meter großen Bühne werden die "Neue Philharmonie Frankfurt", eines der bekanntesten und wichtigsten Vertreter der Crossover-Orchester Europas, und die Gitarrenvirtuosen von "Café del Mundo" bei ihrem Heimspiel in Buchen erneut unter Beweis stellen, wie es ihnen in den letzten Jahren mit spielerischer Eleganz eindrucksvoll gelungen ist, die Bühnen Europas zu erobern.

Die Größe der Bühne spiegelt den großen Aufwand wider, den die Veranstalter – die Initiative "Welt-Musik-Stadt-Buchen" und die Firma Wake-up-Veranstaltungstechnik – schultern, um dem Publikum einen einzigartigen Sommerabend über den Dächern Buchens zu ermöglichen. Doch nicht nur für die Musikliebhaber aus nah und fern ist das Heimatsound-Open-Air etwas Besonderes, sondern auch für die beiden Musiker: "Für uns ist es ein emotionales Jahres-Highlight", bekennt Jan Pascal. "Was die Alhambra für Granada, ist der Wartturm für Buchen: Ich liebe es, hier zu leben!" Für ihn ist der atemberaubende Panoramablick über den Odenwald der eigentliche Star des Abends: "Unsere Heimat hat Sound!"

Aber nicht nur das: Sie hat auch kreative Köpfe. So ist geplant, dass die Lichtshow des Konzerts über die Handy-App von "Café del Mundo" Menschen auf der ganzen Welt erreicht: So baut man im digitalen Zeitalter Brücken! Solche Einfälle und die musikalischen Erfolge des Duos haben dafür gesorgt, dass der TV-Sender Arte mit dem Gedanken spielt, das Heimatsound-Open-Air live aus Buchen in der Reihe "Arte Concert" zu übertragen. Professionell aufgezeichnet wird das Konzert aber auf jeden Fall werden, verspricht Alexander Kilian.

"Wir freuen uns, dass die Stadt zu ihrem Geburtstag mit einem so besonderen Konzert beschenkt wird", betont Bürgermeister Burger. Jan Pascal gibt die Blumen sogleich zurück: "Die Stadt hat uns bei unserem Weg, die Musik hinaus in die Welt zu tragen, immer großartig unterstützt: Buchen ist und bleibt unsere Keimzelle!"

Schon jetzt hätten Fans aus ganz Deutschland für den 12. August ihr Kommen zugesagt. "Wir rechnen mit 1000 plus x Besuchern", sagt Alexander Kilian. 1000 Stühle werden vorhanden sein, es können auch selbst welche mitgebracht werden. Empfohlen wird der Weg zu Fuß oder per Rad zum Festival. Es wird aber auch ein Busshuttle eingerichtet. Der Ticketpreis beträgt 45 Euro. Kinder bis 10 Jahre haben freien Eintritt. Schüler, Azubis und Studenten zahlen bei Vorlage des Ausweises den ermäßigten Ticketpreis von 15 Euro. Zudem gibt es ein limitiertes Kontingent von ermäßigten Frühbucher-Tickets.

"Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen: Dann steht einem grandiosen Sommerabend nichts mehr im Wege", ist sich Jan Pascal sicher.

Info: Tickets gibt es bei der Tourist-Information in Buchen und online unter www.welt-musik-stadt-buchen.de

> Es war für Jan Pascal und Alexander Kilian das Erlebnis ihrer Musikerlaufbahn: Als sie im Frühjahr gemeinsam mit dem weltberühmten "Royal Philharmonic Orchestra" in den legendären "Abbey Road Studios" in London die zwölf Stücke ihres neuen Albums einspielten, schaute plötzlich Paul McCartney vorbei und lauschte den Klängen des Buchener Gitarrenduos. Auch der Ex-"Beatle" zeigte sich davon angetan, wie wunderschön die Klänge des Orchesters und der Flamenco-Gitarren miteinander harmonieren.

> Seit Montag ist die CD "Symphonic" im Handel erhältlich und auch über die Homepage www.cafedelmundo.de zu beziehen. Die neue CD soll zudem am heutigen Freitag in der SWR-Landesschau (ab 18.45 Uhr im SWR-Fernsehen) vorgestellt werden.

> Die RNZ verlost fünf Exemplare von "Symphonic". Wer eine der CDs gewinnen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff "Café del Mundo" an ruediger.busch@rnz.de. Einsendeschluss ist Sonntag, 21. Mai. Name und Adresse nicht vergessen.