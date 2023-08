Von Adrian Brosch

Buchen. Gesetzt den Fall, man könnte eine Weltpremiere in London oder Buchen stattfinden lassen – für welchen Ort entscheidet man sich? Klare Antwort: Natürlich für die Welt-Musik-Stadt Buchen! In diesem Sinne war das "Heimatsound Open Air" von Jan Pascal und Alexander Kilian – kurz "Café del Mundo" – und der "Neuen Philharmonie Frankfurt" am Samstag ein Erlebnis der besonderen Art. Der Abend am Wartturm lebte neben der Musik und der Live-Premiere des neuen Albums "Symphonic" insbesondere von seiner einzigartigen Atmosphäre, die mit einem Wort treffend zu beschreiben ist: überwältigend.

Das spürte man bereits über eine Stunde vor Konzertbeginn: Viele der rund 2000 Gäste strömten schon am späten Nachmittag dem Wartturm entgegen – mitten durch die Abendsonne, die den Berg in ihr Licht tauchte. Allein dieser Anblick war mehr als imposant, was im Umkehrschluss die Erwartungshaltung beim – altersmäßig bunt gemischten – Publikum stetig erhöhte. Vornweg sei verraten: Enttäuscht wurde sicher keiner, dafür aber emotional zutiefst berührt und voll abgeholt.

Das lag mit an der gelösten Stimmung: Man hatte trotz der Besucherzahl nicht den Eindruck, eine Massenveranstaltung zu besuchen. Viel mehr war man "unter sich"; eine große musikalische Familie, in der (gefühlt) jeder jeden kannte, was vor allem in der Pause auffiel – in jeder Ecke traf der geneigte Buchener auf bekannte Gesichter. Man nickte sich zu, erhob das eine oder andere Glas, freute sich über die Begegnung und wechselte ein paar Worte: ein Abend unter Freunden.

Auch die Moderation trug zum familiären Charakter des Konzerts bei: Jan Pascal und Alexander gestalteten den Abend auf ihre ganz eigene Weise. Die beiden sprachen auf herzliche Art mit ihren Gästen, ließen ihr langes Miteinander Revue passieren, neckten sich schelmisch, kramten so manche Anekdote aus ihrer Erinnerungskiste und hatten sichtlich Freude daran, an jenem geschichtsträchtigen Ort aufzuspielen.

"Guten Abend, mein geliebtes Buchen!", rief Jan Pascal, während die Philharmoniker unter Leitung ihres Impresarios Richard Balcombe, Dirigent des Royal Philharmonic Orchestra in London, zur klangvollen Eröffnungsfanfare überging. Spätestens jetzt wollte man die Augen schließen, zuhören, träumen und zugleich mitfiebern – in der Hoffnung, es würde nicht regnen: Noch am Nachmittag hatte heftiger Regenschauer beim ein oder anderen Besucher für gewisse Verunsicherung gesorgt. Umso schöner, dass der Wettergott am Abend Erbarmen mit den Musikfreunden zu haben schien. Der leise über den Berg ziehende Sommerwind erwies sich als passendes "Gefühlswetter", während die Sonne goldorange durch die graublaue Wolkenflut schimmerte – was für ein wunderbarer Abend!

Musikalisch bereicherten sich die beiden Virtuosen und die Philharmoniker gegenseitig, nachdem es mit einer geradezu spektakulären Inszenierung vom Flugzeug mit dem Fallschirm auf die Bühne gegangen war: Ergänzt von dezenten und doch effektvollen Lichteffekten, gingen locker-leichte Stücke wie "Easy" und "Arabian Nights" ebenso zu Herzen wie die Melodie "Una Mattina" ("ein Abend") aus dem Film "Ziemlich beste Freunde" und die mystisch-kraftvolle, auf dem Weg zu einer toskanischen Kunstausstellung entstandene Komposition "Spread Your Wings": Ursprünglich als Hymne für zwei Gitarren konzipiert, wurde das Werk nun mit dem Orchester dargeboten – ein echter Hörgenuss.

Aber Hand aufs Herz: Was hätte man bei dieser musikalischen Kooperation auch sonst erwartet? Die subtile Magie des Gitarrenklangs ging genauso sehr unter die Haut wie das fein austarierte Spiel der "Neuen Philharmonie Frankfurt". So verstand sich das Stück "Space Gitanos" als äußerst lebhafte und authentische Antwort auf die Frage "Wer sind wir?" – und die Frage nach dem Genre beantworteten die beiden ebenso originell: "Café del Mundo" interpretierte "vegetarischen Techno, heuer symphonisch" – eine feine Mischung, was auch Werke wie "Beloved Europa" als fein rhythmisiertes Opus mit politischer Aussage, "You Are The Light" und "Smile", aber auch die umwerfende Interpretation des Coldplay-Hits "Viva La Vida" klanglich mehr als eindrucksvoll dokumentierten: Das ging unter die Haut!

Auf die Spitze getrieben wurde das Erlebnis mit einer mehr als starken Tanzeinlage der Buchener Hip-Hop-/Breakdance-Gruppe zusammen mit Flamenco-Tänzerin Mercedes Pizarro und dem einfallsreichen Quodlibet, das von "Volare" über "An der schönen blauen Donau" und der britischen Nationalhymne bis hin zu "Guten Abend, gut’ Nacht" reichte. In teils rasantem Tempo ging ein Stück in das andere über – mit begeisterndem Fingerspitzengefühl für die jeweils perfekte Interpretation.

Peu à peu griff die von Jan Pascal und Alexander ("Poet in Ausbildung") in unnachahmlich charismatischer Weise verbreitete Hingabe auf das Publikum über: Leuchtende Smartphones – auch wenn die Lichteffekte der neuen App nicht funktionieren wollten, obwohl die "weltbeste Praktikantin" Sarah sich alle Mühe gab – und stimmungsvolles Mitklatschen gingen zu Herzen, während im Hintergrund der Wartturm im Dämmerlicht angestrahlt wurde.

Die Frage nach der richtigen Entscheidung – ob Buchen oder London – hatte sich längst erübrigt: Buchen war die beste und einzig richtige Entscheidung! So endete in echter "Wembley-Stadion-Atmosphäre" eine mehr als gelungene Weltpremiere in der Welt-Musik-Stadt Buchen. Und so fiebert man in Buchen schon jetzt dem 17. August 2024 entgegen – und damit dem nächsten "Heimatsound Open Air" am Fuße des Wartturms. Man darf gespannt sein.

Von Wolkengenüssen und Sternstunden

> "Ich glaube, es gibt 100.000 Gründe, so etwas nicht zu tun", unterstreicht Jan Pascal am Sonntag im Gespräch mit der RNZ beim Rückblick auf die Großveranstaltung: "Alles ist vage, gegen dich, volatil …und doch, wenn es gelingt, können Sternstunden passieren."

> Eine solche Sternstunde erlebten die Besucher am Samstagabend, auch wenn die auf Perfektion ausgerichteten Musiker von "Café del Mundo" nicht zu 100 Prozent zufrieden waren: "Die Umstände waren alles andere als ideal: So gab es zur Generalprobe um 15 Uhr Wolkengüsse." Die Intonation bei Wind und Wetter sei eine Herausforderung gewesen: "Das haben unsere lieben Kollegen von der Neuen Philharmonie Frankfurt perfekt gemeistert. Ein wirklich bemerkenswertes Orchester."

> Dirigent Richard Balcombe und seine Frau Lin seien vom Publikum und von "Buchhambra" (Wartturm) entzückt gewesen: "Es ging Ihnen zu Herzen", sagt Jan Pascal. "Persönlich hat uns die Resonanz, Liebe und Unterstützung von so vielen wirklich berührt und angespornt, immer weiter zu gehen. Raus aus der Komfortzone: Another world is possible!"