Eberbach. (RNZ) Nach einer Corona bedingten zweijährigen Pause führte die Vereinigung der Rotwildjäger im Odenwald wieder die alljährliche Hegeschau durch. Insgesamt wurden 151 Trophäen erfasst und bewertet. Die Auswertung der Daten spiegelt die Bestandsstruktur des Rotwildes im 46.000 Hektar großen und drei Länder – Baden-Württemberg, Bayern und Hessen – übergreifenden Rotwildgebiet Odenwald wieder und lässt wertvolle Rückschlüsse auf seine Qualität und seine Höhe zu.

In diesem Jahr wurden 868 Stück Rotwild für die Bejagung freigeben. Dies entsprach dem Abschuss-Soll im Jagdjahr 2021/22. Erlegt wurden 645 Stück (672 Stück in 2021/22), was einer Abschusserfüllung von 74,3 Prozent entspricht. Im Vorjahr lag die Erfüllungsquote bei 75,8 Prozent. Beim Kahlwild (weibliches Wild und männliche Kälber) lag die Erfüllungsquote bei sehr mageren 72,8 Prozent (78,7 Prozent im Vorjahr) und bei den Hirschen bei 78,6 Prozent (67,8 Prozent in 2021/22).

Bezogen auf die drei Bundesländer lag die Erfüllung in Hessen bei 74,6 Prozent (74,5 Prozent), in Baden-Württemberg bei 76,3 Prozent (81,7 Prozent) in Bayern bei 67,5 Prozent (68,3 Prozent). Mit dem silbernen Bruch für den stärksten Hirsch vom 12. Kopf und älter, wurde ein ungerader 16 Ender aus dem Revier Rothenberg-West mit 183,10 Internationalen Punkten (IP) ausgezeichnet. Die Goldmedaille erhielt ein Zwölfender vom 10. Kopf mit 192,35 Internationalen Punkten aus dem Revier Unter-Sensbach. Die Silbermedaille ging an das Revier EJR Schlossau-Kailbach, dort wurde ein ungerader Zwölfender vom 10. Kopf mit 175,33 IP erlegt.

Insgesamt war die Anzahl der Hirsche vom 10. Kopf und älter mit fünf Stück geringer als im Vorjahr, wo es acht Hirsche waren. Auch außerhalb des Rotwildgebietes wurde in diesem Jahr wieder deutlich mehr Rotwild in Hessen und Baden-Württemberg erlegt. Ein weiterer Beleg dafür, dass sich die Grenzen des Rotwildgebietes verschieben.

Auch das gehört dazu: Bei großer Trockenheit müssen die Jäger dafür sorgen, dass die Wasserstellen immer mit Wasser gefüllt sind. Foto: privat

Das Jagdjahr 2022/23 war geprägt durch eine große Trockenheit im Sommer. Hier waren die Jäger gefordert dafür zu sorgen, dass die Suhlen (Wasserstellen) immer mit Wasser gefüllt waren. Die starke Eichelmast erschwerte zusätzlich die Bejagung im Herbst und Winter. Die Drückjagden im Herbst verliefen daher in ihrem Ergebnis sehr unterschiedlich

Ausgezeichnet wurden die ehemaligen Vorstandsmitglieder Günter Meffert und Dr. Dieter Münch. Alex Scheuermann erhielt für seine zehnjährige Tätigkeit als Rotwild-Sachkundiger die bronzene Verdienstnadel des ...