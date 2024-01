Von Peter Bayer

Eberbach. Die Zeit der schwarzen Zahlen im Haushalt der Stadt Eberbach ist vorbei. Laut Entwurf des Haushaltsplans wird 2024 ein Darlehen in Höhe von 7,4 Millionen Euro aufgenommen werden müssen, um alle anstehenden Investitionen zu finanzieren. In den Jahren 2025 bis 2027 werden wohl weitere Darlehen in Höhe von 22 Millionen Euro notwendig. Zum