Von Dorothea Damm

Neckarzimmern. Eigentlich wurde der Haushalt dem Gemeinderat von Neckarzimmern schon in der Februarsitzung vorgestellt. Dennoch musste Bürgermeister Christian Stuber in der jüngsten Sitzung mitteilen, dass eine weitere Verschlechterung des Finanzhaushalts um 40.000 Euro in Kauf genommen werden muss. "Wir wurden informiert, dass weiter 15 Flüchtende nach