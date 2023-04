Im Ergebnishaushalt 2023 wird nur noch mit einem Fehlbetrag von 24.354 Euro gerechnet, da Rücklagen aus Überschüssen von 2021 in Höhe von 730.686,65 Euro verfügbar sind. Aufgrund einer Regelung im Finanzplanungserlass können auch die außerordentlichen Rücklagen bis zum 31.12.2020 in Höhe von 223.620,22 Euro zum ...

Hieran, aber auch an verhandelten Tariferhöhungen und an einem erst am 19. Januar dieses Jahres eingegangenen, erfreulichen Gewerbesteuerbescheids sehe man – so sagte es Hölz in seiner Rede – wie variabel ein Haushaltsplan ist. Erst durch die Änderungen am Haushaltsplan im Zuge der intensiven Haushaltsberatungen, nach denen die Verwaltung jetzt vor allem Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1,2 Millionen Euro erwartet, und durch die kalkulierte Grundsteuererhöhung ab 2025 als Maßnahme fürs Haushaltssicherungskonzept, wurde erreicht, dass der vorgelegte Entwurf des Haushaltsplans nun genehmigungsfähig ist.

Nach der Einbringung des damals noch nicht genehmigungsfähigen Haushaltsentwurfs durch Martin Hölz im Februar stand er nun, etwa zwei Monate später, auf der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung auf der Tagesordnung. Bis zum letzten Tag wurden noch Themen – allesamt positiv - abgestimmt, die den Jahreshaushalt beeinflussen: die Übergabe der Betriebsführung der Wasserversorgung in Hirschhorn an die Stadtwerke Eberbach, der Grundstückstausch für den Ausbau einer barrierefreien Bushaltestelle am Bahnhof und die Einstellung eines Migrationsbeauftragten .

Große Sprünge sind also nicht drin. Im Gegenteil, so Hölz in seiner Rede zur Einbringung des Haushalts: "Aufgrund der geplanten hohen Investitionen im Jahr 2023 sowie in den Folgejahren wird sich die Stadt immer weiter verschulden. Diese Schulden müssen dann wieder getilgt werden, was den Haushalt immer weiter belastet." Die verdoppelten und dreifachen Steigerungen von Strom- und Gaspreisen tun ihr Übriges.

Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. Großes Lob von allen drei Fraktionen bekamen Kämmerer Kevin Jung und Bürgermeister Martin Hölz für die Erstellung des Haushaltsplans 2023 der Stadt Hirschhorn. Ohne dieses wohl wichtigste Instrument zur politischen Fürsorge für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt geht gar nichts. Es geht um das Geld, mit dem die Stadt wirtschaften und vor allem investieren kann. Doch um es gleich, mit den Worten von Martin Hölz, vorwegzunehmen: "Die finanzielle Lage der Stadt bleibt weiterhin immens angespannt."

Aufgrund einer Regelung im Finanzplanungserlass können auch die außerordentlichen Rücklagen bis zum 31.12.2020 in Höhe von 223.620,22 Euro zum Ausgleich des ordentlichen Fehlbetrags des Jahres 2023 herangezogen werden.

Zudem werde dieser Ergebnishaushalt durch die Hoffnung getragen, dass das Jahr 2022 aufgrund geringerer Personal- und Instandhaltungskosten sowie höherer Zuweisungen des Landes und der verbesserten Gewerbesteuer voraussichtlich besser abschneide als aktuell noch geplant.

Doch dieses Aufzehren der Rücklagen ist gefährlich: Kommt es im Laufe des Jahres zu größeren Abweichungen, müsste der Haushalt gesperrt werden. Die Liquidität der Stadt Hirschhorn liegt zurzeit bei 1.643.743,30 Euro. Das sieht dann nach wenig aus, wenn man den Investitionsbedarf in Höhe von 3.979.921 Euro gegenüberstellt.

2.512.566 Euro Investitionskredite sollen aufgenommen werden, wobei dafür vor allem die Sanierungen der Brücke am Michelberg, der Ortskanalisation, des Wasserhochbehälters Schloss und die Verlegung einer Wasserleitung in Langenthal sowie die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs zu Buche schlagen. Eine letzte Zahl: Die Netto-Neuverschuldung wird bei 1.878.966 Euro liegen.

Sehr viele Stunden lang haben sich die Stadtverordneten ehrenamtlich in mehreren internen Sitzungen durch die mehr als 700 Seiten des Haushaltsplans 2023 gekämpft und versucht, das Mammutwerk des Kämmerers zu verstehen und die Zahlen zu prüfen. Was ihnen nicht klar war, haben sie in der Haushaltsklausur und zuletzt auf dem kurzen Dienstweg mit Kämmerer Kevin Jung oder Martin Hölz klären können.

Dennoch war es Bernhard Reichert in seiner Haushaltsrede für die Fraktion Profil Hirschhorn ein Anliegen, Verbesserungsvorschläge zum Berichtswesen, das "nicht zeitgemäß und zukunftsweisend" sei, zu überdenken, unter anderem auch den hohen Papier- und Tintenverbrauch durch den ausgedruckten Haushaltsplan. Beim Aufbau des Berichts fordert er, dass eine Investition ganzheitlich (auch über mehrere Jahre) dargestellt werden muss. Der Planungszeitraum sollte zeitlich gestrafft werden. Am meisten beklagte er, dass neue Projekte keine Chance hätten, in die Finanzplanung aufgenommen zu werden.

Ein Haushaltplan sollte aber von realistischen Annahmen ausgehen, planen und gegebenenfalls lieber wieder verwerfen: "Etwas nicht zu machen, geht immer", erklärt Reichert. Kritisch sieht er, "wenn der vorgelegte Entwurf so knapp wie möglich an der Nichtgenehmigungsgrenze entlang produziert wird". Als Unwägbarkeiten im Haushalt sieht er den "Bereich der Zuweisung von Flüchtlingen" und die "Entwicklung der Energiekosten und der Preise".

Max Weber für die SPD-Fraktion bemerkte, dass "uns unausweichliche Ausgaben wie die Instandsetzung der Brücke zum Michelberg oder der unvorhergesehene Austausch der Heizungsanlage im Rathaus immer wieder in unausweichliche Entscheidungen treiben", weshalb die Stadtverordneten frühzeitig zu Änderungen und Abweichungen eingebunden werden müssen. Dies sei nach der Wahl von Bürgermeister Martin Hölz deutlich besser geworden.

"Dennoch ist es wichtig, solche Informationen öffentlich zu diskutieren, damit die Bevölkerung erkennt, auf welcher Grundlage wir Entscheidungen treffen", erinnerte er an das öffentliche Interesse und versprach, dass die SPD-Fraktion immer darauf achten werde. Aus Sicht der SPD bestehe kein Bedarf an einer Erhöhung der Grundsteuer.

Dies sieht die CDU anders, laut Fraktionssprecher Wolfgang Schilling "müsste nach heutigem Ermessen die Grundsteuer abermals erhöht werden", sollte der Haushalt sonst nicht angemessen ausgeglichen sein. "Die Haushaltslage bleibt (...) auch in Zukunft angespannt und es bedarf einiger Anstrengungen, um auch in Zukunft Steuererhöhungen zu vermeiden", so Schilling.

Wie alle anderen, freut er sich über die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Er mahnte jedoch, dass "dies in den Folgejahren zu einer Verringerung der Schlüsselzuweisungen sowie zugleich zu einer Erhöhung der Gewerbesteuer-, Kreis, Schul- und Heimatumlage führen wird" und zweifelte an, dass man künftig wieder mit einem solch positiven Ergebnis planen könne.

Die CDU-Fraktion spricht sich dafür aus, "in der Finanzplanung mit einer moderaten Erhöhung der Gewerbesteuer auf lediglich 2 Millionen zu kalkulieren". Zudem erinnerte Wolfgang Schilling an bereits gestellte Anträge , wie den Schutz vor Hochwasser durch Starkregenereignisse. Ebenso gebe es noch den Antrag, bei den "Kostenstellen ,Gemeindestraßen‘ und ,Gehwege‘ pauschal Mittel zur Sanierung einzustellen.

Die Planung, die Diskussion und Transparenz sowie der Umgang miteinander seit Hölz Amtsantritt wurden unisono von allen Fraktionsvorsitzenden positiv hervorgehoben. Bernhard Reichert sprach in der Haushaltsrede für Profil Hirschhorn davon, wie sehr der neue Bürgermeister sich "wirklich Hals über Kopf in Arbeit gestürzt hat und vieles voranbringt".

Nach dieser Aussprache stimmten letztendlich alle Stadtverordneten einstimmig den Facetten des Haushaltsplans 2023 zu: dem Haushaltssicherungskonzept, das als letztes Mittel der Konsolidierung eine Erhöhung der Grundsteuer einplant; der aktuell überarbeiteten Haushaltsatzung, dem Investitionsprogramm der Stadt Hirschhorn bis 2028, der Ergebnis- und Finanzplanung bis 2028 und dem Finanzstatusbericht.