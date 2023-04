Haßmersheim. (kü) "Ohne Abenteuer wäre das Leben tödlich langweilig", so hat es Lord Robert Baden-Powell, der Gründer der Pfadfinderbewegung, jungen Menschen in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts mit auf den Weg gegeben. Diesem Motto folgend, wurde in Haßmersheim vor 40 Jahren unter der Federführung des damaligen katholischen Pfarrers Jürgen Olf entschieden, die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit fortan unter dem Dach der "Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg" (DPSG) als dem katholischen Pfadfinderverband Deutschlands zu etablieren. Der "Stamm Benedikt" in Haßmersheim, der zur Gründung am 17. Juli 1983 bereits 78 Mitglieder zählte, wurde bis zur Anerkennung durch den Dachverband als Siedlung des Stammes Bernhard von Baden in Mosbach geführt. In den folgenden 40 Jahren bis zum heutigen Tag haben zahlreiche Kinder und Jugendliche viele besondere Veranstaltungen erlebt: Zeltlager in der näheren Umgebung, aber auch am Furka-Pass, im Schnee des Schwarzwalds, Teilnahme an großen Lagern des Bezirks, der Diözese oder gar international in Frankreich, den Niederlanden und Schweden. All das steht für teils unvergessliche Erfahrungen, die viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder für ihr Leben geprägt haben und viele Freundschaften entstehen ließen.

Allem liegt dabei die Pfadfinder-Idee zugrunde, die zum Ziel hat, die jungen Menschen zunächst anzunehmen und zu stärken, indem sie sich selbst erproben und im Miteinander mit den anderen entwickeln können. Zentral ist dafür auch die Vermittlung von Werten wie Achtung und Respekt, der Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit der Schöpfung. Zusammengefasst sind diese Werte im Pfadfindergesetz, das auf die Grundidee von Lord Robert Baden-Powell zurückgeht. Weitere Vorbilder sind die beiden Patrone des Stammes und Verbandes, der Heilige Benedikt und der Heilige Georg.

Als katholischer Pfadfinderverband, der aber allen Menschen offensteht, ist den Pfadfindern in Haßmersheim auch ihr kirchliches und soziales Engagement wichtig. In der Kirchengemeinde beteiligen sie sich bei verschiedenen Anlässen, wie zum Beispiel der Gestaltung der Fronleichnamsprozession und des Familienkreuzwegs, der Weitergabe des Friedenslichts von Betlehem oder beim Aufbau von Osterfeuer und Weihnachtskrippe. Durch verschiedene Aktionen werden zudem immer wieder Spenden gesammelt, die meistens für soziale Einrichtungen in der Region gespendet werden.

Für das gute Miteinander spricht, wie gut der Stamm durch die schwierige Zeit während der Pandemie gekommen ist. So gab es viele kreative ...