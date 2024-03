Von Caspar Oesterreich

Haßmersheim. So mühelos ging Abspecken wohl noch nie: Wirklich jeder kann mitmachen und gleichzeitig ganz einfach zum Umweltschutz beitragen. Das betonten die Verantwortlichen bei der Vorstellung eines neuen Pilotprojektes in Haßmersheim immer wieder. "Zwei Jahre lang werden wir schauen, wie viel Potenzial in unseren Küchen steckt", erklärte