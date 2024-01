Neckarmühlbach/Siegelsbach. (cao/pol) Mehrere Anzeigen hatte sich der 40-Jährige bereits in der Nacht auf Mittwoch eingeheimst, als er mit bis zu 140 Kilometern pro Stunde – wohlgemerkt mit Alkohol, THC und Amphetaminen im Blut – versuchte, vor der Polizei zu flüchten (siehe unten. Keine 48 Stunden später drückte der Mann nun wieder aufs Gaspedal seines Mercedes. Und zwar laut Polizeibericht direkt, als er am Donnerstag gegen 13 Uhr vom Gaugweg in Neckarmühlbach auf die K 3947 in Richtung Siegelsbach abbog und dabei einen Streifenwagen auf der Kreisstraße entdeckte. Als der Mann in einer Rechtskurve schließlich ein anderes Auto überholte und seine Geschwindigkeit weiter erhöhte, entschieden sich die Beamten zur Kontrolle des Rasers.

Doch auch Blaulicht und Martinshorn konnte den Flüchtigen nicht zum Anhalten bewegen. Laut Polizeimeldung überholte der 40-Jährige in der 70er-Zone bei der Einmündung zum Fünfmühlental "auf gefährliche Weise" zwei weitere Autos. Kurz vor dem Ende des Waldes folgten in einer Linkskurve die nächsten Überholmanöver. "Auch hierbei konnte er möglichen Gegenverkehr nicht sehen", teilt die Polizei mit. Glücklicherweise sei niemand entgegengekommen, "die Überholten mussten ihre Fahrzeuge allerdings abbremsen, um ein Einscheren zu ermöglichen".

An der Einmündung zur L 530 bog der Mann dann nach links in Richtung Siegelsbach ab und setzte seine Flucht in Richtung Bad Rappenau fort. Kurz vor der Ortseinfahrt kollidierte jedoch der Streifenwagen mit einem vorausfahrenden Audi, dessen Fahrer ordnungsgemäß aufgrund des wahrgenommenen Martinshorns sein Tempo verringert hatte, um in einen Feldweg auszuweichen. "Vermutlich", so heißt es im Bericht der Polizei, "nahm der Beamte den Gegenverkehr zu spät wahr, weshalb er den Zusammenstoß mit dem Audi trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern konnte."

Der Streifenwagen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, die Verfolgung des Mercedes wurde abgebrochen. An den Autos entstand rund 17.000 Euro Schaden. Verletzt wurde niemand.

Im Rahmen der Fahndung gelang es schließlich, den Flüchtigen an seiner Arbeitsstelle in Neckarsulm aufzuspüren. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel. Außerdem zeigte der Mann akute Anzeichen für einen Drogenrausch, weshalb er die Polizisten abermals zur Abnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus begleiten musste. In der Zwischenzeit hatte sich dann auch herausgestellt, dass der Mercedes-Fahrer bereits am frühen Morgen des Vortags unter Alkohol- und Drogeneinfluss vor der Polizei geflüchtet und gefasst worden war. Seine Fahrerlaubnis hatte er bereits vor einiger Zeit abgeben müssen, nun wurde auch der Mercedes auf richterliche Anordnung beschlagnahmt.

Der 40-Jähringe (in der ersten Polizeimeldung war sein Alter fälschlicherweise mit 38 Jahren angegeben worden) muss nun mit weiteren Anzeigen rechnen. Zeugen der beiden Verfolgungsjagden werden gebeten, sich unter der Tel.: 06261.8090 bei der Polizei zu melden.

Update: Freitag, 12. Januar 2024, 13.27 Uhr

Mercedes-Fahrer flüchtet mit 140 km/h vor Polizei

Haßmersheim. (RNZ/pol) Mehrfach der Polizei entziehen konnte sich ein 38-Jähriger, der am frühen Mittwochmorgen (gegen 0.25 Uhr) mit seinem Mercedes zunächst auf der Landesstraße L588 zwischen Haßmersheim und Hochhausen unterwegs war – und dort kontrolliert werden sollte. Als der Mann dies realisierte, beschleunigte er allerdings sein Fahrzeug, um sich der vorgesehenen Kontrolle zu entziehen.

Auf Höhe der Schleuse Neckarzimmern konnten die Polizeibeamten mit ihrem Fahrzeug zum Mercedes aufschließen und dessen 38-jährigen Fahrer mittels Displayanzeige "Stopp Polizei" zum Anhalten auffordern. Diese Aufforderung ignorierte der allerdings – und fuhr laut Polizeiangaben mit circa 140 km/h weiter vor dem Streifenwagen her. Auch das zwischenzeitlich eingeschaltete Blaulicht ignorierte der Mann.

Kurzzeitig reduzierte er seine Geschwindigkeit auf etwa 85 km/h, missachtete aber weiterhin die Anhaltezeichen der Polizisten. Auf Höhe einer Haltebucht im Bereich der Räppelstraße in Hochhausen fuhr der Mercedes-Fahrer schlagartig nur noch Schrittgeschwindigkeit, worauf die Beamten den Wagen überholen wollten.

Auch zu Fuß das Weite gesucht

Während der Vorbeifahrt wendete der 38-Jährige allerdings sein Auto und flüchtete nun in hohem Tempo auf der Landesstraße wieder in Richtung Haßmersheim. Die Beamten verloren den Anschluss, konnten im Rahmen der Fahndung unter Beteiligung weitere Streifen den Mercedes aber wenig später im Ziegelhäldenweg in Neckarmühlbach feststellen.

Als sich die Polizisten dem Fahrzeug näherten, stieg der Fahrer aus und flüchtete weiter zu Fuß in Richtung Wald, danach über ein angrenzendes Feld und entlang der L588 in Richtung Gundelsheim.

Dort wechselte er die Straßenseite und rannte in Richtung eines Bachs. Hier verlor sich zunächst erneut die Spur des 38-Jährigen. Gegen 1.40 Uhr kehrte der Mann allerdings an seine Wohnanschrift zurück, wo bereits die Polizei auf ihn wartete. Ein in der Folge absolvierter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Außerdem verlief ein Drogenschnelltest positiv auf THC und Amphetamine.

Daher musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein des Mannes konnten die Polizisten nicht beschlagnahmen, da er diesen bereits in der Vergangenheit abgegeben hatte. "Der 38-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen", so die Polizei.