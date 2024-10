Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim. "Ist schon was passiert?" Als alle schon saßen und auf die Bühne der Aula der Friedrich-Heuß-Schule in Haßmersheim blickten, nahte die Person, um die es gehen sollte: Maike Link ist seit gut einem Jahr Rektorin der Gemeinschaftsschule und sollte nun offiziell und feierlich eingeführt werden. Im Mittelpunkt zu stehen, ist nicht so ihr