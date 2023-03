Von Caspar Oesterreich

Haßmersheim. Umfangreich war die Agenda der jüngsten Gemeinderatssitzung in Haßmersheim, intensiv wurde am Montagabend beraten. "Wir haben heuer wichtige Beschlüsse gefasst", resümierte Bürgermeister Christian Ernst nach knapp zweistündiger Debatte. Bevor diese an Fahrt aufnahm, hatte sich der Rathauschef aber erst einmal mit Bürgerfragen zu