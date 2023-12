Von Caspar Oesterreich

Haßmersheim. Hier und da war es schon gemunkelt worden. Nun ist es offiziell: Die Lidl-Filiale in Haßmersheim wird Ende Februar schließen. Das gab Bürgermeister Christian Ernst in der jüngsten Gemeinderatssitzung am späten Montagabend bekannt.

Bis zum letzten Tagesordnungspunkt hatte er mit der schlechten Nachricht gewartet. Das Aus für die Lidl-Filiale sei bedauerlich, erklärte Ernst, sei der Markt doch für viele Bürgerinnen und Bürger Grundversorger, wenn auch einer der kleinsten in ganz Baden-Württemberg.

Das 1988 errichtete Gebäude entspreche "trotz mehrfacher Modernisierung nicht mehr den Voraussetzungen", schreibt Lidl auf RNZ-Anfrage, um den Kunden "unser umfassendes Sortiment mit rund 4300 Einzelartikeln anbieten und mit einer nachhaltigen und modernen Infrastruktur ansprechend präsentieren" zu können. Den 16 Mitarbeitenden werde man ermöglichen, "in Zukunft in einer der umliegenden Filialen" tätig zu sein.

Allein auf den Rewe-Markt im Neubaugebiet Nord III müssen sich die Haßmersheimer womöglich aber nicht dauerhaft verlassen. Bereits seit 2021, so Bürgermeister Ernst, sei die Gemeinde in Gesprächen mit einem Entwicklungsträger, der im zukünftigen Gewerbegebiet "Unterer Auweg II" tätig werden möchte und plane, dort einen Supermarkt zu eröffnen.

"Die Tür dafür ist nicht zu", betonte Ernst, jedoch ohne einen konkreten Zeitplan dafür nennen zu können. "Gespräche finden statt, wir sind da dran", bekräftigte der Bürgermeister im Austausch mit der RNZ.