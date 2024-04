Haßmersheim. (zg/cao) Mit Johann Schweizer hat die Gemeinde Haßmersheim einen engagierten Kommunalpolitiker verloren. "Wir sind fassungslos und unendlich traurig über den Verlust unseres Ehrenmitglieds Hannes, der im Alter von 83 Jahren nach einer Herzuntersuchung plötzlich und völlig unerwartet verstarb", teilte am Mittwoch der SPD-Ortsverein mit. Die Beisetzung findet am Freitag um 11 Uhr auf dem Friedhof in Haßmersheim statt.

Geboren wurde Johann Schweizer am 18. April 1940. Mit sechs Geschwistern wuchs er auf einem bäuerlichen Hof in Laudenbach bei Weikersheim auf. Zunächst erlernte er den Beruf des Drechslers, seine anschließende Ausbildung zum Techniker mit Refa-Schein führte den späteren Betriebsrat nach Haßmersheim zur Firma Fibro. In der Schiffer-Gemeinde lernte Schweizer dann auch seine Frau Elisabeth (geb. Ernst) kennen. Am 22. April 1988 gaben sich die beiden das Ja-Wort.

Sechs Jahre lang war Johann Schweizer da schon Mitglied der SPD, 1987 wurde er erstmals als Beisitzer in den Vorstand des Ortsvereins gewählt. Ab diesem Zeitpunkt bestückte er die Schaukästen zuverlässig mit den aktuellen Themen. Und auch die Wahlplakate wurden seit jeher zuerst in der Neckarstraße und dann später nach dem Umzug in der Herrmann-Wirth-Straße beklebt.

Das Ehepaar Schweizer war immer aktiv im öffentlichen Leben, kämpfte in der BI für den Erhalt der Haßmersheimer Fähre, rette gemeinsam mit anderen den Haltepunkt "Bahnhof Haßmersheim" und ermöglichte damit später auch den von der SPD vorangetriebenen Neckarsteig. Im Jahr 2010 ernannte der Ortsverein Johann Schweizer zum Ehrenmitglied. Im Folgejahr wurde ihm die Willy-Brandt-Medaille verliehen, wobei ein Mitglied des Vorstandes betonte, dass "der halbe Willy" seiner Frau zustehe. Elisabeth Schweizer verstarb bereits im März 2014.

Neben seinen örtlichen Aufgaben trat Johann Schweizer mehr als 30 Jahre lang auch als Delegierter für die Themen der SPD im Kreis ein. Auch dort erhob er das Wort und brachte sich in das kommunalpolitische Geschehen ein. Der IG Metall blieb der ehemalige Betriebsrat der Fibro bis zuletzt verbunden. "Die Versammlung und die Maikundgebungen waren für Hannes selbstverständlich ein Muss", schreiben die Verantwortlichen des Ortsvereins, deren Gedanken bei den Angehörigen sind: "Wir trauern mit Euch!"