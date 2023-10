Heidelberg Materials will in Grube wieder nach Gips graben

In 70 bis 170 Metern Tiefe will Heidelberg Materials wieder Gips in Haßmersheim abbauen. Die erschlossenen Vorkommen (23 Millionen Tonnen) reichen für die nächsten 27 Jahre. Im südlichen Teil des Areals wird zudem eine zweite Gipsschicht vermutet, die ebenfalls schätzungsweise rund 23 Millionen Tonnen Ertrag bringen könnte. Foto: Heidelberg Materials