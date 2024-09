Von Caspar Oesterreich

Haßmersheim. Die Hiobsbotschaft kam in der Sommerpause. Nur rund 230.000 Euro Gewerbesteuern wird Haßmersheim in diesem Jahr einnehmen. Gerechnet hatte man im Haushaltsplan mit 1,85 Millionen. Ein "drastischer Einbruch", so Bürgermeister Christian Ernst, – und bei Weitem keine leichte erste Arbeitssitzung am Montagabend für den neu gewählten