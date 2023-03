Vorher kamen die Schauspieler, deren Name Programm ist, ohne Worte aus. Sie brauchten nur ein bisschen Musik vom Band, um den Saal mit auf eine Flugreise zu nehmen. Dass die Sicherheitsanweisungen (auch die für mögliche Haiangriffe nach dem Notwassern) gebraucht wurden, lag vielleicht auch daran, dass der Senior mit der Hornbrille und dem Rollator sich als Captain entpuppte. "So viel Ausdruck ohne Worte." Das kam gut an.

In diesem Jahr lud der HCC zur Hitparade ein. Mit einem kurzen tänzerischen Überblick über die Musik vergangener Jahrzehnte brachten gleich zu Beginn die "Confetti’s" unter der Leitung von Katharina Heck und Ann-Marie Wieland Schwung in den ausverkauften Saal. Tänzerisch beeindruckten die Solistinnen Nina Heilmann und Mila Lederer mit ihrer Duo-Choreografie und mitreißenden Tanzelementen, die Heilmann auch in dieser Kampagne bereits einen dritten Platz bei einem Turnier in Philippsburg eingebracht haben. Trainiert werden sie das ganze Jahr von Ann-Kathrin Wisura und Sophie Zimmermann.

Haßmersheim. "Das Coronavirus zog über das Land – leider waren wir nicht systemrelevant", brachten es die legendären "Singenden Sportler" auf den Punkt, was viele im Raum dachten: Endlich wieder Saalfastnacht in Haßmersheim. Sitzungspräsident Marcus Carabetta nahm bei der ersten der beiden traditionellen Punktsitzungen von Ehrenpräsident Wolfgang Heck einen kleinen Hammer entgegen, der die althergebrachte Sitzungsglocke ersetzen soll. "Auch Fastnacht ist für Veränderungen bereit", betonte der ehemalige Präsident und gab gern "den Staffelstab" weiter.

Von Dorothea Damm

Bestimmt träumen auch ein paar der Tänzerinnen der Mini-Garde (trainiert von Marilena Ackel und Mareike Fahner), die zuvor ihren Marschtanz aufführten, davon, irgendwann selbst als Mariechen auf der Bühne zu stehen. Die zahlreichen Tänzerinnen der Mini-Garde, der Midi-Garde, der Großen Garde und "de Büschels" (trainiert von Mareike Kurz, Gina Skamrahl, Gina Weiß und Mandy Herzog) zeigten, dass die Nachwuchsarbeit beim HCC hervorragend läuft. Alle Akteure nahmen als Dankeschön neben dem Orden der Kampagne auch eine süße – von Rewe Haßmersheim gespendete – Aufmerksamkeit entgegen. Auch "Lautlos", die Gruppe um Marion und Christian Wisura, Marcus, Birgit und Laura Dietrich, Marian Kaufmann und Luca Carabetta bedankte sich dafür und für den tosenden Applaus nach der Aufführung.

Ebenso wie der klamaukige Auftritt des "Hausmeisters" Uwe Uhler von den "Ittlinger Käfern", der mit viel einfachem Witz den Saal zum Lachen brachte. Er glaubt, "dass Frauen schon seit 2000 Jahren unterdrückt werden – weil es sich bewährt hat". Aber vielleicht wird diese Einstellung auch dadurch begünstigt, dass er "statt püriertem Kopfsalat mit 24 Vitaminen lieber Jägermeister mit 73 Kräutern trinkt".

Nach dem hervorragenden Tanz der Midi-Garde (trainiert von Sophie Zimmermann, Katharina Heck und Ann-Marie Wieland) lieferte Kater Tim (Tim Wörner vom GCV aus Gundelsheim) eine spitz formulierte politische Bütt vom Feinsten. "Ohne Strom, oh Schreck, oh Graus, dann geht auch die Ampel aus", blickte er auf Berlin, das seiner Meinung nach genauso wie Europa "von Leyen" regiert wird. Doch wenn die Ampel wegen der Energiekrise ausginge, warnte er, "seid euch im Klaren, dann wird rechts und links vorbeigefahren". Mit Blick auf Stuttgart freute er sich, dass Kretschmann beim energiesparenden Waschen mit Waschlappen davon ja zum Glück genug im eigenen Kabinett finden könnte.

Von einem gut gelaunten Saal wurden vor der Pause die Singenden Sportler erwartet und zeigten gemäß dem Motto der Prunksitzung ihre ganz eigene Hitparade voll buntem Lokalkolorit und gekonnt platzierten Spitzen. Fünf Lieder hatten es in ihre Auswahl geschafft. Aber wie das bei einer Hitparade nun mal so ist: Nicht alle konnten dabei sein. Bedauernd mussten die "(Sport-)Stars der Haßmersheimer Fasnacht" verkünden, dass Altbürgermeister Salomo mit "Es geht eine Träne auf Reisen" ausgeschieden ist.

Die Titel, die blieben, zeigten Hochhausen als kulturelle Hochburg des Neckartals. Mit Blick auf Neckarzimmern stellte man die Frage: "Das Bohrlochkommando – was machen die do?" Oder man würdigte den neuen Wurst- und Fleischautomaten im Ort. Ganz besonders gut weg kam "das Schwergewicht" Christian Ernst. Von ihm hieß es im Partyhit "Er ist BM in Haßmersheim, und er genießt es, hier zu sein".

Das merkte man dem Bürgermeister auch am gesamten Abend an, der für ihn – in der Bar gleich neben dem endlich vorhandenen Notausgang – in die eigene Geburtstagsfeier überging. Zuvor hatte im zweiten Teil die Partystimmung den Saal vollständig erfasst, die Elferratsshow war bunt und mitreißend.

Von Schwarzlichtern beleuchtet startete der Marschtanz der Großen Garde (Trainerinnen: Nele Schwab und Jaqueline Schmitt), nachdem die Guggenmusik "Die Schorlerebellen" – egal, welche Getränke auch von den zahlreichen fleißigen Helfern hinter der Bühne serviert wurden – den Saal zum Rebellieren brachte.

Männerballett (Trainerin Vanessa Berry) und Showtanz (Trainerinnen Corina Bulenz und Lea Schulze) führten beide auf eigene unterhaltsame Weise auf eine Reise durch das ganze Leben. Kein Wunder also, dass beim Finale alle aus vollem Herzen den Haßmersheimer Faschingsschlager singen konnten, bevor die Party unter dem Motto "Lange Hitparade von früher bis heute, beim HCC macht’s allen Freude" den Abend bis in die Morgenstunden verlängerte.