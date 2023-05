Hettingen. (rüb) Was befindet sich hinter dem Zaun? Diese Frage dürfte sich so mancher Besucher in den letzten Jahren beim Spaziergang durch den Wald bei der Freizeitanlage Hasenwald gedacht haben. Nun, fünf Jahre nach dem Beginn der Planung, wird der Schleier endlich gelüftet: Erlebnispädagoge Oliver Baumann öffnet auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Areal im Wald nördlich des Wildgeheges und oberhalb des Waldlehrpfads seinen Hasenwald-Erlebnispark mit Niedrigseilgarten und Discgolf-Parcours.

Wie viel Arbeit Baumann in sein Projekt gesteckt hat, lässt sich erahnen, wenn man das weitläufige Gelände betritt: Er hat Wege angelegt, Parcourselemente aufgebaut, Rasenflächen gesät und dem Wald dadurch einen parkähnlichen Charakter verliehen. 400 Meter Zaun hat er gesetzt, schubkarrenweise Hackschnitzel verteilt und Frisbee-Körbe für den Discgolf-Parcours aufgestellt. In Kürze wird noch eine Jurte, ein riesiges Zelt, für die Teambuilding-Maßnahmen errichtet.

Eigentlich wollte Baumann seinen Erlebnispark bereits im Jahr 2020 eröffnen, doch Corona hatte die Pläne vereitelt. Nun freut er sich, dass er mit seinen Team-Events endlich beginnen kann. Seine Zielgruppe sind Gruppen aller Art, egal ob Schulklassen, Sportvereine, Firmen oder Geburtstagsgesellschaften, egal ob Erwachsene oder Jugendliche. Das Angebot richtet sich an Gruppen ab zehn Teilnehmern und ab zehn Jahren. An Wochenenden, an denen keine Gruppentermine stattfinden, möchte Baumann Schnupperstunden anbieten.

Sogar einen Discgolf-Parcours gibt es im Erlebnispark. Foto: Rüdiger Busch

Im Niedrigseilgarten warten teilweise knifflige Aufgaben auf die Gruppen, die bei dem erlebnispädagogischen Programm die Chance erhalten, zusammenzuwachsen sowie persönliche und soziale Kompetenzen auszubauen. "Bei den Teamaufgaben kann sich die Gruppe kennenlernen oder weiter vernetzen", verdeutlicht Baumann, der nach eigenen Angaben über 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Erlebnispädagogik verfügt. "Wichtig ist, niemanden zu überfordern, aber auch keinen in der Gruppe zu unterfordern."

"Der Discgolf-Parcours ist deutschlandweit einzigartig", schwärmt Oliver Baumann. Er besteht aus 27 Bahnen, die zwischen 41 und 97 Meter lang sind und mit Höhenunterschieden von bis zu 13 Metern. Discgolf ist ein Frisbeesportspiel, bei dem versucht wird, von einem festgelegten Abwurfpunkt mit möglichst wenigen Würfen in einen Korb zu treffen. "Interessierte haben die Gelegenheit, unter Anleitung die Grundregeln des Spiels und verschiedene Wurftechniken kennenzulernen", sagt Oliver Baumann.

Info: Über Pfingsten finden von Samstag bis Montag jeweils von 11 bis 15 Uhr Tage der offenen Tür statt.