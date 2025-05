Hardheim. (jam) Der Lebensmittel-Discounter Aldi wollte ursprünglich seine Filiale von der Ignaz-Schwinn-Straße auf das Eirich-Areal im Ortskern von Hardheim verlagern, um in diesem Zug die Verkaufsfläche zu erweitern. Von diesem Vorhaben, die Nahversorgungsstruktur im Zentrum zu stärken, ist das Unternehmen inzwischen offensichtlich abgerückt. "Aldi will diese Filiale an dieser Stelle nicht

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote