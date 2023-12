Hardheim. (adb) "Früh übt sich": Unter diesem Motto stand das Kinderkonzert, das die Hardheimer Musikschule am Sonntag in der Aula des Walter-Hohmann-Schulzentrums gestaltet hatte. Es bewies mit Eindruck, wie hoch der Ausbildungsstandard ist – schon die Kleinsten gaben sich alle Mühe und beeindruckten mit guten musikalischen Fertigkeiten. Die Resonanz gab allen Recht: Der Besuch war so

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote