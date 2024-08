Von Adrian Brosch

Hardheim. Sommerzeit ist Fahrradzeit: Die warmen, sonnigen und langen Tage fühlen sich auf zwei Rädern ungleich schöner an – auch in hiesigen Breitengraden. Zu trüben vermag die Fahrfreude jedoch hin und wieder mancher Weg: Die Rhein-Neckar-Zeitung erhielt Post eines zweiradbegeisterten Hardheimer Lesers, der den "teilweise sehr gefährlichen Zustand des Mühlenradwegs" moniert – eine Strecke, die er häufiger nutzt.

"Theoretisch könnte man jede Woche etwas Neues benennen: Seien es über Wochen weit in den Weg rankende mannshohe Brennnesselstauden, sei es das teilweise über 50 Zentimeter hohe Unkraut in der Mitte des Radwegs oder immer noch längere Matschpassagen auch nach mehreren Sonnentagen, seien es Äste, die weit in den Radweg wachsen, Büsche, die in der Stahlbrücke bei der Tierkörperbeseitigungsanstalt wachsen, oder seien es, wie die aktuellen Bilder zeigen, diverse Hinterlassenschaften von Baumfällarbeiten, derer sich niemand annimmt.

Foto: privat

Es ist eine Schande, so seinen Arbeitsplatz zu verlassen – und es ist bei weitem nicht das erste Mal", stellt er fest.

Als jüngstes Beispiel verweist er auf Fotos, die er am 19. August zwischen der Hardheimer Kläranlage und der Tierkörperbeseitigungsanstalt aufgenommen hat. "Über eine Länge von 25 Metern liegen extrem große Baumrindenreste und Aststücke in Armdicke", lässt er in seiner Nachricht wissen. Mindestens vier Tage lang tat sich "aufräumtechnisch nichts", obwohl die Baumfäller munter weiter am Werk gewesen seien – ein Zustand, den der begeisterte Fahrradfahrer als "extrem gefährlich" bezeichnete.

Erst am 23. August war alles wieder sauber. Den bemängelten Zustand über mehrere Tage bezeichnet der Radfahrer dennoch nicht als "im Sinne der Verkehrssicherung und nicht im Sinne der Radler und Wanderer" – zumal der Weg touristisch und als Verbindung zwischen dem Bauland und dem Maintal sehr attraktiv sei und rege genutzt werde.

Wie der Hardheimer – der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte – weiter argumentiert, fehle es bei dem Aushängeschild "Mühlenradweg" seiner Ansicht nach um einen "Kümmerer", der regelmäßig wie im Nachbarkreis der Verkehrssicherungspflicht nachkommt.

"Auf bayrischer Seite sind die Radwege nicht nur asphaltiert, sondern werden regelmäßig gesäubert, die Ränder werden gemäht und es wird einfach nach dem Rechten geschaut. Der Unterschied fällt sofort auf", teilt der Radfahrer mit. Er appelliert nun an die Gemeinde, die beauftragten Firmen zur Sauberkeitspflicht anzuhalten oder ihnen die Kosten für eine nötige Reinigung des Wegs in Rechnung zu stellen.

Manfred Böhrer als Vorsitzender des Vereins Mühlenradweg Erftal hat bereits ähnliche negative Erfahrungen nach Forstarbeiten entlang des Radwegs gemacht: "Der Dreck entstand offensichtlich bei der Holzabfuhr. Ich stellte es am 14. Juli bei einer Radtour mit weiteren Mängeln am Radweg von der bayrischen Grenze bis zum alten Schießstand fest.

Am 15. Juli habe ich dann die Gemeinde verständigt und habe die Mängel beseitigt. Es ging etwa um das Kehren der Baumrinde auf einer Länge von rund 50 Metern an dieser und anderen Stellen. Dazu gehörten auch durch Starkregen entstandene Schäden wie in den Weg ragende Äste und die Beseitigung von Spurrillen an der abschüssigen Gefällstrecke, etwa einen Kilometer vor der bayrischen Grenze.

Insgesamt habe ich etwa sechs Stunden mit eigenem Werkzeug und Fahrzeug daran gearbeitet. Da der Bauhof derzeit ausgelastet war, habe ich es selbst in die Hand genommen, um die Verkehrssicherheit auf dem Radweg möglichst schnell wieder herzustellen, besonders wegen der Spurrillen an der Gefällstrecke.

Schade, dass die Verantwortlichen der Holzverladung bei der Waldbewirtschaftung den Weg nach dem Verladen nicht gesäubert haben."