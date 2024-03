Erfeld. (adb) Das dritte regionale Projekt der Firma Windenergie Gerichtstetten steht: Zwischen Erfeld und Altheim entstand in weniger als einem halben Jahr der 16,4 Hektar große Bürgersolarpark Erfeld mit über 120 Kommanditisten – zumeist aus der Region. Am Donnerstag fand die offizielle Inbetriebnahme statt, an der Betreiber Harald Schmieg die Anlage vorstellte – sehr zur Freude von

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote