Hardheim. (adb) "Entdecken, orientieren, erleben, mitmachen": Unter diesen Leitlinien stand am Freitag der zum zweiten Mal ausgerichtete "Tag der Berufe" in Hardheim. Die Gemeinschaftsveranstaltung der Gemeinde, des Walter-Hohmann-Schulverbunds und der Initiative Fachkräftesicherung im Neckar-Odenwald-Kreis ("jobNOK") ermöglichte Jugendlichen, örtliche Betriebe und deren Ausbildungsangebote in

