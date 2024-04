Stabwechsel: Oberstleutnant Christoph Heinz (links) ist neuer Kommandeur der SOCC-Kompanie in der Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim. Sein Vorgänger, Major Steffen Knehr (rechts), wechselt an die Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Die feierliche Übergabe gestaltete Brigadegeneral Ulrich-Werner Ott. Foto: Daniela Käflein