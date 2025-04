Mitarbeiter der Straßenmeisterei haben am Dienstag im Auftrag des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn die Schilder für die Begrenzung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer in der Würzburger Straße und in der Wertheimer Straße montiert. Foto: Ralf Scherer