Hardheim-Schweinberg. (jam) Einige kurzweilige Stunden für die ganze Familie bietet ab dem morgigen Samstag der Schweinberger Bauernhof der Familie Mohr: Auf einer Größe von etwa vier Fußballfeldern können Jung und Alt gemeinsam durch das bereits elfte Schweinberger Maislabyrinth irren, um dabei zehn versteckte Stationen zu finden. Mit dem so ergatterten Lösungswort können die Besucher dann an einem Gewinnspiel teilnehmen. "Erfahrungsgemäß dauert der Aufenthalt im Labyrinth etwa eine Stunde", weiß Tina Mohr.

Das Maislabyrinth steht in diesem Jahr unter dem Motto "Auf hoher See". Das Motiv zeigt dazu einen Ausriss aus einer Meerlandschaft mit einem großen Segelschiff, welches an einer Insel mit einer Palme und einem verlassenen Ruderboot vorbeifährt. Im Meer ist vor der aufgehenden Sonne ein springender Delfin zu erkennen. "Nach akribischer Planung konnten wir das Motiv dieses Jahr erstmals über eine satellitengesteuerte Sätechnik per GPS auf das Feld übertragen", erklärt Christoph Mohr.

Er ergänzt: "Festes Schuhwerk ist beim Labyrinthbesuch Pflicht!" Ebenso empfiehlt er bei sonnigem Wetter eine Kopfbedeckung und etwas zum Trinken – vor allem für Kinder. Getränke können Besucher entweder von zu Hause mitbringen oder am Kiosk der Familie Mohr erwerben. Außerhalb des Labyrinths sollten Besucher keine eigenen Speisen und Getränke verzehren. Für das leibliche Wohl ist am Kiosk und im Biergarten mit warmen Speisen, Hausmacher Spezialitäten, kühlen Erfrischungsgetränken, Kaffee und Kuchen, Eis, Eiskaffee und vielem mehr gesorgt.

Geöffnet hat das Labyrinth bis 15. September immer samstags und sonntags. Unter der Woche sind Besucher zwar ebenso willkommen, sie werden dann aber nicht bewirtet, und das kurzweilige Rahmenprogramm gibt es ebenfalls nur am Wochenende. Denn neben dem Irrgarten können Junge und Junggebliebene viele verschiedene Tiere entdecken, auf einer großen überdachten Strohhüpfburg springen, einen überdachten Trettraktor-Parcours absolvieren, sich beim Tischtennis messen, ein Maisbad nehmen sowie sich auf mehreren Trampolinen und einem kleinen Kinderspielplatz austoben. Als Höhepunkt hat die Familie Mohr in diesem Jahr erstmals ein echtes Schiff in das Spielplatzgelände integriert.

Info: Der Eintritt für das Labyrinth und das umfangreiche Spielangebot beträgt für Erwachsene 5 Euro, für Kinder ab vier Jahren 4 Euro.