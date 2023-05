Hardheim. (adb) Als der junge Schuhmacher Julius Berberich 1921 die Meisterprüfung ablegte, konnte niemand die folgende Erfolgsgeschichte erahnen: Als eines der traditionsreichsten Einzelhandelsgeschäfte der Erftalgemeinde feierte die Firma Schuh-Berberich am Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen mit einem würdigen Festakt, der keine Wünsche offenließ.

Bereits beim Auftakt am Freitag erklangen die Gläser: Nachdem Wolfgang Göth zahlreiche Ehrengäste – darunter Bürgermeister Stefan Grimm und Schweinbergs Ortsvorsteher Dieter Elbert, den BdS-Vorsitzenden Elmar Günther, Cathleen Göthel als Vertreterin der IHK Rhein-Neckar, Vorstand Wolfgang Reiner und Firmenkundenberater Markus Fehringer von der Sparkasse Tauberfranken sowie Sonja Röckel als Bereichsleiterin der Volksbank Franken – begrüßt hatte, blickte Christiane Göth als Inhaberin in der vierten Generation auf bewegte und spannende Zeiten zurück: Ihr kleiner Exkurs in die Firmengeschichte weckte Erinnerungen an die Hofackerstraße, den Umzug in den Erfapark 1986 und die neuen dortigen Räumlichkeiten ab 2004 sowie den Umzug an den Kurt-Schmider-Platz im Jahr 2014. "Beim vierten Umzug ging es zurück an den Ursprungsort!", merkte sie an und dankte der Familie inklusive der im Ladengeschäft tätigen Schwiegertochter Julia Göth, allen Mitarbeitern, Kunden und Wegbegleitern für das nette Miteinander.

Umgekehrt gratulierte der BdS-Vorsitzende Elmar Günther mit einem Präsent; Bürgermeister Stefan Grimm lobte die Beständigkeit, die auf solides Unternehmerdenken zurückzuführen sei und ein tolles Bekenntnis zum Standort Hardheim darstelle.

Der Slogan "Weil ich gute Schuhe mag!" stehe dabei nicht nur für das eigene Qualitätsbewusstsein, sondern auch für das Wohlbefinden, das hochwertiges Schuhwerk auslöst: Wer gute Schuhe hat, läuft sicherer und bewegt sich mit Freuden. In den letzten Jahren konnte die Kinderschuhabteilung weiter ausgebaut werden: Die geschulten Mitarbeiter messen und beraten mit viel Geduld rund um den Kinderfuß. Neben Barfußschuhen sind alle wichtigen Kinderschuhmarken im großen Sortiment vertreten.

Allerdings locken nicht nur modische und solide Schuhe in die attraktiven Geschäftsräume: In den letzten Jahren hat Schuh-Berberich sein Sortiment um Textilien erweitert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf kleinen Kollektionen, Bioqualität und fairer Produktion. Regelmäßig werden Modenschauen veranstaltet, bei denen interessierte Kunden die neuesten Trends und das Leistungsangebot kennenlernen können.

So auch am Samstag: Das Jubiläum wurde gebührend gefeiert. Sowohl die Glücksradaktion und das Konzert der Heckfelder Musiker als auch das Kinderschminken und das Karussell sorgten für viel Freude und ein unvergessliches Festwochenende.