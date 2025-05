Von Adrian Brosch

Hardheim. In gleich mehrfacher Hinsicht konnte sich und anderen Gutes tun, wer am Samstag das "Mayday Festival 2.0" in der Erftalhalle besuchte: Einerseits waren in angenehmer Atmosphäre rasante Rock-Rhythmen der Bands "Thrashflegel" und "5K And The Elephant" sowie der vielversprechenden Newcomer "Eternal Teenage" zu hören, andererseits kommt der Erlös